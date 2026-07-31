エジプト人フォワードのハムザ・アブデルカリムが、新シーズンに向けた準備期間中、バルセロナの監督ハンジ・フリックの目を引くことに成功した。親善試合での際立ったパフォーマンスの末、イングランドでのバーミンガム・シティ戦でペナルティキックによるゴールを決め、カタルーニャのクラブのスタメンをめぐる争いにおける自らのチャンスを高めた。

カタルーニャ紙「スポルト」は、ハムザは現在ドイツ人監督の下でトレーニングに励む選手たちの中で、卓越したパフォーマンスを見せている若手選手の中でも最も注目される一人だと伝えた。この夏、彼はエウロパ戦(4-1)とバーミンガム・シティ戦という最初の2試合の親善試合にスタメンで出場し、これほどの信頼を得た数少ない若手選手の一人となった。

総合的な攻撃パフォーマンス

ハムザはバーミンガム戦で、純粋なストライカーとしての危険な能力を発揮した。ゴールに背を向けたプレー、ボールキープ、そしてゴールに向かう際のディフェンダーへの仕掛けを見事にこなし、「非常に説得力のある」パフォーマンスを披露した。

このエジプト人選手は、前半を通じてスピードと絶え間ない運動量で際立ち、ボールを要求し続け、ペナルティエリア内で賢く動き回ることをやめなかった。その結果、マークにつく相手の動きを読んだ末にペナルティキックを獲得した。

ハムザは責任を担うことをためらわず、ボールを受け取ると左足で強烈に蹴り込み、バーミンガムのゴールキーパー、ジェームズ・ビードルをかわして、この夏の親善試合で自身初となるゴールを決めた。

闘志と明確な決意

ハムザの熱意は守備面でのプレーにも明確に表れており、前半のバルセロナのファウル6つのうち3つを犯し、最後のファウルでイエローカードを受けた。これはフリックが自らのフォワードたちに求める闘志、決意、そして大きな献身を示すものだ。

イエローカードを受けたにもかかわらず、このエジプト人選手の全体的なパフォーマンスは説得力があり、コーチングスタッフがセンターフォワードのポジションに求める人間性と際立った攻撃的存在感を示した。

フォワードのポジションをめぐる熾烈な争い

昨冬にエジプトのクラブ、アル・アハリからバルセロナに加入したハムザは、スタメンの座を確保するために一分一秒を活用している。折しもカタルーニャのクラブは、夏の移籍期間中に純粋なストライカーの獲得を目指している時期にある。

このエジプト人選手には、このポジションをめぐる熾烈な争いが待ち受けている。チーム構成に関する最終的な決定は後日下されることになるが、ハムザは監督の綿密な観察下にとどまる、さらにはトップチームでの定位置をめぐって争うための強力な根拠を示している。