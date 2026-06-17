動画：ハットトリック達成後、アンリ「メッシと彼はまるで月から来たようだ！」

フランスのレジェンド、ティエリ・アンリは、2026年W杯初戦でアルジェリアに勝ったアルゼンチン代表リオネル・メッシの活躍を称賛。アンリは「タンゴのキャプテン」メッシとクリスティアーノ・ロナウドが他の選手と次元が違うと強調した。

メッシは水曜未明のアルジェリア戦でハットトリックを達成し、アルゼンチンを3－0の勝利に導いた。これにより大会得点ランキングトップに立ち、W杯の歴史に新たな1ページを刻んだ。

アンリは「フォックス・スポーツ」の番組でこう語った。「もう一度言う。この男（メッシ）と明日プレーする男（ロナウド）は、どちらも月からの訪問者だ」。

さらに「アルゼンチンは依然として王者であることを思い出させてくれた。それを忘れてはならない」と続けた。

フランスのスターはさらにこう続けた。「だが、レオは別物だ……これは全く別の話だ」。

長年のライバル、クリスティアーノ・ロナウドには「ハーフタイムでいつも言うように、あとは君次第だ」とメッセージを送った。

この発言は、メッシが歴史的な一夜を過ごした後でのもの。彼はW杯初ハットトリックで通算16得点とし、大会最多得点記録に並んだ。

ポルトガル代表ロナウドはコンゴとの初戦を控え、このポルトガル代表スターが宿敵メッシの驚異的なパフォーマンスにどう反応するか、ファンが注目している。

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