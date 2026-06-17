Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
BBC Sports Personality of the Year 2025 - ArrivalsGetty Images Entertainment

翻訳者：

動画：ハットトリック達成後、アンリ「メッシと彼はまるで月から来たようだ！」

アルゼンチン 対 アルジェリア
アルゼンチン
アルジェリア
ワールドカップ
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
ポルトガル
コンゴ民主共和国
T. Henry
リオネル・メッシ
クリスティアーノ・ロナウド
アルゼンチン
アルジェリア
アメリカ
ポルトガル
コンゴ民主共和国(キンシャサ)
フランス

ボールはクリスティアーノのコートにある

フランスのレジェンド、ティエリ・アンリは、2026年W杯初戦でアルジェリアに勝ったアルゼンチン代表リオネル・メッシの活躍を称賛。アンリは「タンゴのキャプテン」メッシとクリスティアーノ・ロナウドが他の選手と次元が違うと強調した。

メッシは水曜未明のアルジェリア戦でハットトリックを達成し、アルゼンチンを3－0の勝利に導いた。これにより大会得点ランキングトップに立ち、W杯の歴史に新たな1ページを刻んだ。

アンリは「フォックス・スポーツ」の番組でこう語った。「もう一度言う。この男（メッシ）と明日プレーする男（ロナウド）は、どちらも月からの訪問者だ」。

さらに「アルゼンチンは依然として王者であることを思い出させてくれた。それを忘れてはならない」と続けた。

フランスのスターはさらにこう続けた。「だが、レオは別物だ……これは全く別の話だ」。

ワールドカップ
ポルトガル crest
ポルトガル
POR
コンゴ民主共和国 crest
コンゴ民主共和国
COD

長年のライバル、クリスティアーノ・ロナウドには「ハーフタイムでいつも言うように、あとは君次第だ」とメッセージを送った。

この発言は、メッシが歴史的な一夜を過ごした後でのもの。彼はW杯初ハットトリックで通算16得点とし、大会最多得点記録に並んだ。

ポルトガル代表ロナウドはコンゴとの初戦を控え、このポルトガル代表スターが宿敵メッシの驚異的なパフォーマンスにどう反応するか、ファンが注目している。

関連記事：

【関連記事】不審な状況…自動オフサイド判定システムはアルジェリアを犠牲にしてアルゼンチンを優遇したのか
？審判の判断…エジプトはベルギー戦でPKを得るに値したのか？
「サンバへの甚大な不公正」…モロッコ対ブラジル戦の審判に対する厳しい評価


広告