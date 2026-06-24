動画：ハキミ、2026年W杯へPSGの首位固める

パリ・サンジェルマンの選手たちは2026年ワールドカップでも得点を重ねている。木曜日のグループリーグ最終戦ハイチ戦では、モロッコ代表アシュラフ・ハキミがゴールを決めた。

39分、ハキミが同点弾をマークしスコアは1－1に。ハイチは10分、レニー・ジョセフのヒールシュートがGKヤシン・ブノに当たりオウンゴールで先制していた。









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イラン代表監督は「W杯で不公平な扱いを受けている。エジプト戦は例外になるだろう」と語った。

この得点は、ジョアン・ネヴェス、イブラヒム・ムバイ、ブラッドリー・パルコラ、ウスマン・デンベレ、ヌノ・メンデスの後に続き、パリ・サンジェルマン所属として6人目の得点者となった。

フランス「stats foot」によると、直近2回のUEFAチャンピオンズリーグ王者PSGは、現大会で最多得点を挙げるクラブとなっている。

なお、モロッコ対ハイチの前半は2-2で終了。43分にウィルソン・イシドールがCONCACAF代表の2点目を奪ったが、45+1分にはハキミのアシストでイスマイル・アル・サイバリが同点弾を決めた。



