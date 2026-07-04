動画：ハキミが2022年W杯の武器でカナダを撃破

モロッコ代表主将のアシュラフ・ハキミは、2026年W杯ベスト16カナダ戦で決定的なアシストを記録した。

後半50分、オナヒの先制点をアシストした。

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ハキミは2022年カタールW杯のグループリーグ最終戦でもカナダ戦でアシストを記録し、2－1の勝利に貢献している。

これでハキミのW杯通算アシストは3本となった。2022年大会で1本、今大会ではハイチ戦とカナダ戦でそれぞれ1本ずつ記録している。

代表通算では101試合で20アシストを記録している。







