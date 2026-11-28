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ブラジルのパルメイラスが、ウルグアイの首都モンテビデオのエスタディオ・センテナリオで土曜夜に行われたコパ・リベルタドーレス決勝で、アルゼンチンのエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタを下して優勝を果たした。試合は両チームによる激しい攻防となった。

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ブラジルのパルメイラスが、ウルグアイの首都モンテビデオのエスタディオ・センテナリオで土曜夜に行われたコパ・リベルタドーレス決勝で、アルゼンチンのエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタを下して優勝を果たした。試合は両チームによる激しい攻防となった。

パルメイラスは後半立ち上がりの52分、ラモン・ソサが決勝点を挙げ、そのリードを試合終了の笛まで守り切った。

これでパルメイラスはクラブ史上4度目の南米王者となり、フラメンゴに並んでブラジル勢最多の優勝回数となった。パルメイラスは決勝ラウンドがカタールで開催されるインターコンチネンタルカップ2026に出場するほか、クラブワールドカップ2029の出場権も確保した。

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試合は互いにチャンスをうかがう展開で始まった。エストゥディアンテスは8分、グイド・カリージョがペナルティエリア外から放ったシュートをパルメイラス守備陣にブロックされ、早々の好機を逃した。さらにこのアルゼンチン人FWは9分にもチャンスを迎えたが、ヘディングシュートはわずかにゴール上へ外れた。

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パルメイラスは16分、ホセ・マヌエル・ロペスのシュートで応戦したが、これは守備陣に阻まれた。エストゥディアンテスは22分にもエセキエル・ピオヴィのシュートでゴールを脅かしたものの、ブラジルのクラブの守備陣がこれを防いだ。23分にはレアンドロ・ゴンサレス・ピレスにイエローカードが提示された。

28分、ラモン・ソサがエリア外から放ったシュートはポストの脇を通過。ソサは45分にもエリア内からシュートを放ったが、これもゴールの横に外れた。同じ時間帯には、フェルナンド・ムスレラがルーカス・エヴァンジェリスタのシュートを阻止した。前半終了間際の45+4分にはエストゥディアンテスのGKがムリーロのヘディングシュートをセーブし、前半はスコアレスで折り返した。

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後半開始と同時に、パルメイラスはホアキン・ピケレスに代えてアルトゥールを投入。すると52分、ジョン・アリアスのヘディングでのパスをペナルティエリア内で受けたラモン・ソサが左足でシュートを放ち、ムスレラの守るゴールに突き刺した。

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エストゥディアンテスはすぐさま反撃に出る。56分にグイド・カリージョがシュートを放ったがカルロス・ミゲルに阻まれ、60分にはエドウィン・セトレがエリア外からのシュートで好機を逃した。アルゼンチンのクラブは56分にガストン・ベネデッティとエロス・マンクーゾを下げてセトレとエリック・メサを投入する2枚替えを敢行。67分にはレアンドロ・ゴンサレス・ピレスが負傷で交代を余儀なくされ、代わってトマス・パラシオスがピッチに入った。

その後もエストゥディアンテスの攻勢は続き、74分にはセトレのヘディングシュートをカルロス・ミゲルがセーブ。77分にはサンティアゴ・ヌニェスのヘディングシュートがポストの脇へ外れた。一方のパルメイラスは同じ77分にホセ・ロペスとラモン・ソサに代えてヴィトール・ロッキとマウリシオを投入した。81分にはヌニェスにイエローカードが出され、マウリシオのシュートはエストゥディアンテス守備陣がブロックした。

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終盤、エストゥディアンテスは同点を狙って攻め続けた。84分にはトマス・パラシオスのシュートがポストの脇へ外れ、86分には両チームがさらに選手交代を行った。その後、アレクサンデル・バルボサとグイド・カリージョの2選手が負傷したため、試合が中断された。

主審はアディショナルタイムを8分と表示。その間、90+4分にはセトレのヘディングシュートをカルロス・ミゲルがセーブし、続く1分にはマルコス・ロホがエリア外からのシュートを外した。パルメイラスはそのままリードを守り切り、試合終了を迎えた。

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