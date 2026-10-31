バルセロナの至宝ラミン・ヤマルは、パリ・サンジェルマンやレアル・マドリードを相手にした近頃の失望、そして2026年のバロンドール受賞を逃したことに対し、力強い回答を示した。デポルティボ・アラベス戦で2ゴール1アシストという傑出したパフォーマンスを披露し、輝きを取り戻してカタルーニャのクラブのユニフォームを着て優れた数字を積み上げ続ける能力を証明したのだ。

19歳のこの選手は、アラベス戦で輝く機会を逃さなかった。チームメイトのフェルミン・ロペスとの際立った連携を見せ、フェルミンも彼のために複数の決定機を演出した。一方でヤマルはバルセロナの2点目の演出に関与し、23分にフェルミンへ決定的なパスを送り、フェルミンが力強いグラウンダーのシュートでゴールネットを揺らした。

そのわずか3分後、ヤマルは自らのゴールを刻む寸前まで迫った。ペナルティーエリア内でフェルミンからパスを受けたが、放ったシュートはポストのわずか脇をかすめた。

バルセロナの至宝は35分、再びアラベスのゴールを脅かした。アデミの見事なクロスを受けて6ヤードエリア内の至近距離から力強いシュートを放ったが、GKシベラが胸を使って巧みにこの試みを防いだ。

ヤマルがネットを揺らすのは前半アディショナルタイムまで待たなければならなかった。バルセロナが組織的な攻撃を仕掛け、ボールはペナルティーエリア内のジョアン・カンセロに渡り、ポルトガル人選手がこの若きウインガーへパスを送ると、ヤマルは左足でダイレクトシュートを放ち、ボールはシベラのゴール左隅に収まった。前半アディショナルタイム1分、チームにとっての4点目が決まった瞬間だった。

ヤマルはこのゴールを印象的な方法で祝った。ユニフォームに付いたバルセロナのエンブレムをつかんで引っぱり、サポーターに向けて掲げたのだ。これはカタルーニャのクラブとの結びつきを確認したいという彼の思いを映し出す場面であり、パリ・サンジェルマンとレアル・マドリードに敗れ、さらにバロンドールの争いで3位に終わった後の失望の時期を経てのものだった。

背番号10の男はこのゴールだけでは満足しなかった。後半に再び素晴らしい技巧の一端を披露したのだ。64分、ガブリエウ・ジェズスの精巧なパスを生かし、アラベスのGKと一対一で単独で持ち込むと、左足の巧みなループシュートでボールをシベラの頭上を越えて浮かせ、ゴールラインを越えさせた。

このゴールにより、ヤマルは今季の得点数を12に伸ばした。内訳はラ・リーガで10ゴール、チャンピオンズリーグで2ゴール。さらにアシストは11に達し、うち7がラ・リーガ、4がチャンピオンズリーグでのものだ。ゴールとアシストを合わせた攻撃面での貢献は合計23に上り、バルセロナの攻撃における彼の大きな影響力を改めて示した。