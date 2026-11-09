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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
翻訳者：

動画：バルセロナの選手たちとの印象的なワンシーンの裏にあったアルバレスの人間味あふれる振る舞い

フリアン・アルバレス
アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
バルセロナ
ラ・リーガ
アルゼンチン
スペイン

舞台裏では何が起きていたのか？

拡散された1本の動画が、アトレティコのアルゼンチン人FWフリアン・アルバレスをめぐって大きな論争を呼んだ。マドリードのチームメートの隣ではなく、バルセロナの選手たちの列に加わってピッチへ入場する姿が映っていたのだ。

これは昨日の日曜、「リヤド・エア・メトロポリターノ」で行われた両チームの試合、リーガ第12節の前の出来事であり、試合はバルサが2-1で勝利を収めた。

「ESPN」は両チームの入場映像を自身の「フェイスブック」アカウントに投稿し、次のように記した。「フリアン・アルバレスは誤って反対側に紛れ込み、バルセロナの選手たちと一緒にピッチへ出て行った」

とはいえ、動画にはバルセロナのスター、フェルミン・ロペスが、同じくアトレティコの選手たちと一緒にピッチへ入場する姿も映っていた。

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アルゼンチンの「Deportes 24」は「X」を通じて、この拡散された光景には別の説明があると明らかにした。試合の主審が選手たちに対し、ピッチへと続くトンネルにいる間、数日前に亡くなった選手ヘスス・デ・ミゲルの追悼として、互いに入り混じるよう求めたのだと説明している。

なお、フリアン・アルバレスは昨夏の移籍市場でバルセロナへの移籍が取り沙汰されていたが、アトレティコはこの件に関してバルサとの交渉の扉を開くことを拒否していた。

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