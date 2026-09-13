バルセロナはリーガ・エスパニョーラでの完璧なスタートを継続し、リーグ第5節でレバンテを4-2で下して開幕5連勝を達成した。この試合でカタルーニャの雄は長い時間にわたって主導権を握ったが、終盤にかけて明らかにペースを落とし、ホームチームに試合に戻る隙を与えた。

バルセロナはこの試合を、リーグ首位奪回を目指して迎えた。数時間前にレアル・マドリードがラージョ・バジェカーノに勝利しており、それとの差は勝ち点3。ハンジ・フリックはいつもの4-3-3を選択し、前線にはグリーンウッド、ラフィーニャ、ラミン・ヤマルを、中盤にはロドリを起用した。

先制点はチャビ・エスパルトによるもので、ペナルティエリアの外でボールを受けると持ち運び、狭い角度から精度の高いグラウンダーのシュートを放ってネットを揺らした。5分の得点で、バルセロナは早々にリードを奪った。

この得点後もバルセロナはいつものスタイルを貫き、ボールポゼッションと絶え間ないボールの動きで、あらゆるラインで輝きを放つ選手たちを活かした。一方でレバンテは、16分にラトコフとブルジェの2度の試みで反応を見せようとしたが、カタルーニャの守備陣は堅さを保ち、2度の試みに対処して試合の流れを変えさせなかった。

アウェイチームが明確に主導権を握るなか、攻撃の二人ラフィーニャとラミン・ヤマルは危険な場面を作り続けた。このブラジル人は再びバルセロナの攻撃の鍵の一人となり、マンディがボールをクリアし損ねたミスを突いて巧みにボールを支配すると、ラミン・ヤマルへ正確なクロスを送った。

ヤマルはゴール前で理想的な状況に置かれ、ためらうことなくボールを無人のネットへ流し込み、19分にバルセロナのリードを2-0に広げ、カタルーニャの雄がホームチームに対する大きな優位を確固たるものにした。

2点目の後も試合の様相は大きく変わらず、バルセロナは試合の展開を支配し続け、ペドリらはレバンテの限られた試みのなか優位を保った。カタルーニャの雄は余裕のある、そして値するリードで前半を終えた。

早い時間の得点

後半の立ち上がり、バルセロナはマルティンに代えてクリステンセンを投入する交代を行ったが、これはチームの形に影響を与えず、チームはプレッシャーと主導権を握り続けた。一方でレバンテは自陣から規則的に抜け出すことができずにいた。

48分、ラミン・ヤマルの新たな仕掛けの後、マンディがボールを手で触れてバルセロナはPKを獲得した。このスペイン人選手が自ら蹴り、落ち着いてネットへ流し込んで3点目を追加し、チームをさらに楽な状況に置いた。

3点目に到達した後もバルセロナはチャンスを作り続け、55分にはラフィーニャが新たな得点に迫った。グリーンウッドからのパスを受けてゴールへシュートを試みたが、わずかにポストの脇をかすめた。

試合が最後の30分に入ると、レバンテはより大胆さを見せ始め、差を縮められるチャンスが訪れたが、61分にバルデリもロメロもそれぞれの試みを活かすことができず、バルセロナは3点差のリードを保ったままだった。

フリックの交代が試合の様相を一変させる

ハンジ・フリックは陣容を活性化させるためいくつかの交代を決断し、ダニ・オルモ、アデミ、ベルナルを投入し、ラミン・ヤマル、グリーンウッド、ペドリを退けた。しかしこれらの交代は、試合の大半でチームを特徴づけていたバルセロナの結束と主導権に明らかな影響を与えた。

カタルーニャの雄は支配力をいくらか失い始め、レバンテは動くスペースをより多く見出した。そしてホームチームは79分、チャビ・エスパルトの重大なミスを突き、ロメロが1点目を決めて差を1-3に縮めた。

レバンテの攻勢は止まらず、試合をより白熱した局面に戻す新たな得点を求め続けた。それは実際に88分に実現し、ブルジェがバルセロナの守備陣に混乱を引き起こし、それがホームチームの2点目につながって、スコアは3-2となった。バルセロナは極めて緊張感の高い最後の数分間を迎えることになった。

レバンテが逆転劇を完成させようとするなか、バルセロナはアディショナルタイムに決定的な一撃を成功させた。アデミが見事な個人技で仕掛け、ホームチームのディフェンダーをかわしてから右足でニアポストへ強烈なシュートを放ち、90+3分に4点目を記録した。

大きな勝利と満点の継続にもかかわらず、終盤の数分間はバルセロナにとって懸念すべき一面を露呈した。集中力の低下と守備の結束の緩みが、長い時間決着したかに見えた試合でレバンテに2得点を許し、白熱を呼び戻したのだ。その後、アデミの得点がフリックの陣営に落ち着きを取り戻させ、勝ち点3を確保した。