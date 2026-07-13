国際サッカー連盟（FIFA）規律委員会のモハメド・アル・カマリー委員長は、米国代表FWフォラリン・バロゴンへのレッドカード取り消しと、その出場停止解除について記者団の質問に答えなかった。

英メディアの調査では、この物議を醸す決定が他の委員の関与なく、幹部1人によって下されたことが判明した。

英紙『タイムズ』によると、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の退場処分を議論するため18人の委員が招集されたが、モナコ所属の同選手に出場停止解除を決めたのはアル・カマリー氏だけだったという。

BBCの特派員ダン・ローワン氏がマイアミのハードロック・スタジアム前で撮影した動画では、アル・カマリー氏は質問を無視して立ち去った。

ローワン記者は「カマリーさん、バロジョンの出場停止について話せますか？FIFA会長から指示がありましたか？クワンサの2試合出場停止や報道についてコメントは？」と尋ねた。

しかしアル・カマリー氏は一切コメントせず、沈黙を貫いた。それでもバロジョンの退場取り消しは大会最大の話題であり続けている。アメリカがシアトルのベルギー戦で1－4で敗れた後、FIFAがボスニア・ヘルツェゴビナ戦でのレッドカードを無効にした決定は世界中のサッカーファンを驚かせた。

その後、ドナルド・トランプ米大統領がFIFAに圧力をかけ、1試合の出場停止処分が取り消されたため、ボジョンはベルギー戦に出場できた。

一方、イングランドサッカー協会はジャレル・クアンサの2試合出場停止について上訴を検討しているが、大会規定で認められていないため、バロジョンの退場取り消しとの矛盾が指摘されている。