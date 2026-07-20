動画：バイエルン・ミュンヘンが驚きの発表…オリセに関する決定メッセージ

バイエルン・ミュンヘンが本日、新しいアウェイユニフォームを発表した。これはレアル・マドリードへのメッセージと解釈されている。発表動画では、フランス代表ウリシーが新ユニフォームを着て登場し、 バイエルンがオリシは「自チームの選手であり、今後もそうあり続ける」と世界に示したかったようだ。

スカイ・ドイツは「バイエルンはいかなる状況でもオリシーの移籍を許可しない」と伝えた。クラブは、ペレス会長が「今夏オリシーを獲得する計画はない」と直接明言したことを依然として信頼している。 また、選手と代理人は2026年W杯期間中に残留意向を伝えている。

発表動画に登場したヴィンセント・コンパニー監督は「皆、これから起こることにワクワクしている」と語った。オリシがクラブの将来計画に不可欠であることを強調した。

最近、オリシのレアル・マドリード移籍が報じられたが、バイエルンの姿勢は変わらない。6度の欧州王者であるクラブは「オリシは売り物ではない」と断言し、来季も柱として計画している。

ウリシーの契約は2029年までで違約金条項はなく、バイエルンは売却を一切考えていない。むしろ契約延長と給与体系のトップへの位置づけを検討している。