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バイエルン・ミュンヘンの主将ヨシュア・キミッヒは、土曜日のハンブルクとのブンデスリーガで冷静さを失い、異例の身体的な反応によって一発退場となった。試合は0-0の引き分けに終わった。ドイツ人MFはノルウェー人ウインガーのアレクサンダー・ロッシング＝レレシートに激しくやり返したが、主審から処分を受けたのはキミッヒだけだった。

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キミッヒ、ハンブルクとの引き分けで一発退場

バイエルン・ミュンヘンは土曜日、 ハンブルクとのブンデスリーガで0-0の引き分け に終わった。試合ではキミッヒの規律を欠いた行為が影を落とした。31歳のキミッヒはリーグ戦の最中に冷静さを失い、一発退場を命じられた。

バイエルンの主将キミッヒが退場した場面は、この日の試合を決定づける出来事となった。ドイツ人MFは相手選手からの接触に激しく反応し、チームは主将を欠いたまま、もどかしい試合を終えることになった。

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髪をつかむ報復行為で一発退場

発端は、ハンブルクのウインガー、ロッシング＝レレシートがキミッヒに故意に体をぶつけたことだった。バイエルンの主将は挑発を受け流さず、激高して自らやり返した。

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キミッヒはノルウェー人アタッカーの髪をつかみ、地面に投げ倒した。この攻撃的な報復行為を受け、主審は即座に一発退場を命じた。

バイエルン、一発退場の影響に直面

スコアレスドローに終わった今、キミッヒとバイエルン・ミュンヘンは一発退場による当面の影響に対処しなければならない。ブンデスリーガでの戦いが続く中、主将を退場で失ったことはクラブにとって痛手となる。