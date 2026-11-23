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サウジアラビアのアル・ヒラルは、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節で、ウズベキスタンのネフチ・フェルガナの本拠地に乗り込み、2-2の引き分けに終わった。アル・ヒラルは2点のリードを奪いながら、後半にその優位を守り切れなかった。

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アル・ヒラルは勝ち点3の獲得と大陸大会での好成績の継続を目指して試合に臨んだ。前半は攻撃陣の動きと素早くゴールに迫る展開を生かして主導権を握り、その優位を2ゴールに結びつけ、余裕のあるリードを持ってハーフタイムを迎えた。

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21分、イングランド出身のオリー・ワトキンスが攻撃のチャンスを生かして先制点を奪い、重要な時間帯にチームにリードをもたらした。さらに同選手は2点目にも絡み、ブラジル出身のガブリエル・マルティネッリにアシスト。マルティネッリが28分にネットを揺らしてリードを広げ、サウジアラビアのチームは理想的な展開に持ち込んだ。

前半を2-0で折り返したアル・ヒラルは、楽に勝利を手にするかに見えた。しかし後半はまったく異なる展開となった。チームのパフォーマンスが低下し、ネフチはミスを突いて徐々に試合の流れを引き戻していった。

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後半開始からわずか5分後の50分、アブロル・イスモイロフがアル・ヒラルの中盤でのミスを突いて1点を返した。このゴールで試合は白熱し、ホームチームは同点を目指して攻勢を強める大きな弾みを得た。

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アル・ヒラルはその後もネフチの攻撃に苦しみ、70分に同点ゴールを許した。モロッコ代表GKヤシン・ブヌが弾いたボールが、危険を回避しようとするサウジアラビアのチームの選手たちの中で、DFユスフ・アクチチェクに当たってそのままゴールに吸い込まれるオウンゴールとなった。ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）による確認の結果ゴールが認められ、ウズベキスタンのチームは2点差を追いつき2-2とした。

この結果、アル・ヒラルは手の届くところにあった勝ち点3を逃した。前半は良い内容を見せたものの、後半にボールロストや相手の攻撃への対応でミスが目立ち、優位を守り切ることができなかった。

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アル・ヒラルは勝ち点を10に伸ばし、暫定で西地区の2位につけた。一方のネフチは、大陸王者の座を争う有力候補の一つを相手に貴重な引き分けをもぎ取り、勝ち点を5とした。