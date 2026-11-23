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レアル・マドリーの公式チャンネルが、バルセロナ対ビジャレアルの一戦を裁いたアレハンドロ・エルナンデス・エルナンデス主審への批判を強めた。同チャンネルは、カタルーニャのチームの勝利につながった重大な判定を見逃したと非難したうえで、物議を醸すネグレイラ事件を引き合いに出し、主審とVARを担当した審判を皮肉交じりに糾弾した。

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同チャンネルの批判は、日曜夜に行われたラ・リーガ第13節でバルセロナがビジャレアルに3-2で勝利した後に展開された。この試合ではホームチームが2点のビハインドをはね返して逆転勝利を収めたが、いくつかの判定には異議が唱えられていた。

同チャンネルは物議を醸したと見なす複数の場面を紹介した。その代表がポルトガル代表ジョアン・カンセロのシュートで、クロスバーに当たってピッチの外に出たにもかかわらず、主審はバルセロナにコーナーキックを与えた。カタルーニャのチームはこの好機を生かし、57分にジェラール・マルティンが1点差に迫るゴールを決めている。

レアル・マドリーTVは、正しい判定はビジャレアルのゴールキックだったと主張し、VARがこの場面の確認に介入しなかったことを批判した。とりわけ、このコーナーキックから生まれたゴールがバルセロナを試合に引き戻し、流れを変える一因になったことを問題視している。

同チャンネルの批判はこれだけにとどまらなかった。アディショナルタイムには、バルセロナのペナルティエリア内でジェラール・マルティンがビジャレアルの選手に対してハンドを犯した場面があり、PKが与えられるべきだったと指摘。この場面を確認しなかったとして、エルナンデス・エルナンデス主審とVAR担当のクアドラ・フェルナンデス審判を名指しで批判した。

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同チャンネルはこの場面について「93分、バルセロナのペナルティエリア内でジェラール・マルティンのハンドがあった。誰の目にも明らかだ。エルナンデス・エルナンデス主審はプレーの近くにいたが、VARも主審に知らせるために介入しなかった」とコメント。そのうえで、この2つの場面がバルセロナの勝利を決定づけたと述べた。

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レアル・マドリーTVは最後に、2人の審判とネグレイラ事件を結びつける皮肉な言葉で批判を締めくくった。「ピッチにはエルナンデス・エルナンデス、VARにはクアドラ・フェルナンデス。ネグレイラ時代の審判が2人だ」。バルセロナの試合をめぐる判定論争は、新たな局面を迎えている。

ピッチ上では、ビジャレアルが力強い立ち上がりを見せ、5分にタジョン・ブキャナン、7分にタニ・オルワセイが立て続けにゴールを奪ってホームチームを驚かせ、カタルーニャのチームに早々と重圧をかけた。

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しかしバルセロナは後半に反撃に出る。57分にジェラール・マルティンが1点を返すと、その4分後にフェルミン・ロペスが同点ゴールを記録。さらに67分にはビジャレアルのDFパウ・ナバーロがオウンゴールを献上し、バルセロナが3-2で逆転勝利を収めた。

この勝利でバルセロナは勝ち点を36に伸ばし、13試合を終えてラ・リーガ首位の座を固めた。一方、レアル・マドリーは勝ち点33で2位にとどまり、宿敵との差は3ポイントとなった。両チームによる優勝争いは今後も続くことになる。