【動画】ネイマールが復帰した夜、ブラジルがスコットランドを圧倒

これは単なるグループステージ最終戦ではなく、「セレーソ」が全盛期の威容を取り戻した夜だった。 2026年W杯グループステージ最終戦スコットランド戦で、ブラジルは3-0で完勝し、観客を沸かせた。

長期離脱から復帰した「魔術師」ネイマールも存在感を示し、チームをグループ6首位に導いた。

粘り強いモロッコ、野心あふれるハイチと同じ組だったが、ブラジルは堂々の1位通過。6度目の優勝へ、背番号10が新たな栄光の幕開けを告げた。

得点はヴィニシウス・ジュニオールが7分と45+3分の2ゴール、3点目はマテウス・コニアが奪った。ブラジルは勝ち点7でグループ1位通過。同勝ち点のモロッコを上回った。

前半はブラジルが試合を支配し、ヴィニシウス・ジュニオールが2得点を挙げた。

試合は開始直後からブラジルのハイプレスで展開。5分、ライアンのパスをペナルティエリア内で受け、フィニシウス・ジュニアが右足で先制点。

スコットランドはマクトミネイやマッケインの素早いカウンターで反撃したが、ブラジルの守備が阻んだ。

18分にはヴィニシウスのカウンターをロバートソンがコーナーに逃れた。22分にはVARで2点目が取り消された。

パケタとカシミーロの支配で中盤を制したブラジルに対し、スコットランドは29分と35分にマッケンのクロスやマクトミネイの突破で反撃した。

ブラジルの守備陣は苦戦しながらも40分まで無失点でリードを守った。

前半終了間際には攻防が激化した。45分、コニアの決定機をスコットランドGKが好守で阻み、1－0で前半を終えた。

後半アディショナルタイム3分には、ブルーノ・ジョイマレスのクロスをフェニシウス・ジュニオールが至近距離から頭で叩き込み2点目。前半は2－0でブラジルが折り返した。

後半もブラジルの支配が続く。

後半もブラジルはボールを支配し、ヴィニシウス・ジュニア、ロシャ、パケタが前線からプレスをかけた。

スコットランドはマキナ、マクレーンのカウンターで反撃したが、ブラジルは2-0のリードを守った。

51分にはヴィニシウス・ジュニオルが絶妙なクロスをペナルティエリア内に切り込んだが、GKアンガス・ジャンの好守に阻まれた。ブラジルはその後も試合を支配した。

60分にはブルーノ・ジョイマレスのパスをマテウス・コニアが右足で右隅に叩き込み3-0。

76分にはコニアに代わりネイマールが投入され、直後に速攻で4点目のチャンスが生まれたがポストを捉えた。

82分にはライアンに代えてエンドリック、ダグラス・サントスに代えてアレックス・サンドロを投入し、後半も完全に支配した。

89分にはネイマールが左CKを獲得したが決定機には至らず、試合は3-0で終了。