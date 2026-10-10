イッティハードのモロッコ代表FWユセフ・エン＝ネシリが、サウジ・ロシュン・リーグ第8節として本日土曜夜に行われたアル・ヒラル対イッティハードのクラシコで、同じモロッコ代表の同胞であるアル・ヒラルのGKヤシン・ブヌのゴールネットを揺らすロケット弾シュートを突き刺し、得点の興奮とスポーツマンシップが同居した場面で注目を集めた。

このゴールは前半22分に生まれた。エン＝ネシリはチームメートのマルワン・アル＝サハフィから見事なパスを受けると、強烈で不意を突くシュートを放ち、ボールはネット内に収まった。ブヌは猛スピードで迫るボールに対応しようとしたものの、防ぐことはできなかった。

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白熱したクラシコの雰囲気の中での重要なゴールだったにもかかわらず、エン＝ネシリはアル・ヒラルのサポーターの前でゴールを祝うことを拒み、まっすぐブヌのもとへ向かって抱擁した。この場面は、ピッチ上の勝負を離れたモロッコ人コンビの友好的な関係を映し出すものだった。

このシーンは試合屈指の名場面の一つとなった。アル・ヒラルの守護神の意表を突いたシュートの威力と、イッティハードのFWが友人でありモロッコ代表のチームメートでもある相手に示したスポーツマンシップが、このゴールに同居していたからだ。

エン＝ネシリの振る舞いは、異なるユニフォームを着て直接対峙する場面であっても変わらない、モロッコ代表のスター選手たちの関係性を物語っている。それぞれの選手がクラシコを制するためにチームを助けようと全力を尽くす一方で、個人的な絆とスポーツマンシップは失われない。それを体現したのが、ゴール後のエン＝ネシリとブヌの抱擁だった。



