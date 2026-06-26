動画：トルコ、米国を破りワールドカップを締めくくる

トルコ代表はロサンゼルスで、アディショナルタイムの劇的弾でアメリカ代表に勝利。アメリカ代表の無敗記録を止め、2002年以来のW杯初白星を挙げた。ただし、トルコ代表は大会を早期に去った。

開始3分で先制されたトルコだが、カン・アイハンが試合最後のシュートで逆転した。

共催国アメリカは先発9人を入れ替えたが、理想的なスタートを切った。 スタンドにはブラッド・ピット、エド・ノートン、オーウェン・ウィルソンといったハリウッドスターも姿を見せた。セルティックのDFオースティン・トラスティがコーナーキックからフリーで放ったグラウンダーシュートが、GKオルジャン・チャキルをかわしてネットを揺らした。

この得点は開始2分13秒で決まり、米国代表史上2番目の速さ。2014年ガーナ戦でクリント・ディンプシーが記録した30秒の最速記録に次ぐ。

大会初戦2連敗のトルコだが、ヴィンチェンツォ・モンテッラ監督率いるチームはすぐに立ち直った。

若手スターのアルダ・ギュルラーがパリシュ・アルベール・イェルマズからのバックパスを至近距離で決め、トルコの大会初得点を記録した。

左からの素早い連係でオルコン・ココが決め、トルコが流れを掴んだ。

後半、ポチェッティーノ監督率いる米国は圧力を強め、ベラルターが20ヤードの強烈なシュートで同点とした。

途中出場したクリスティアン・ポリシッチは3度の好機を生かせず、GKチャキールに阻まれた。

終盤は一進一退。キナン・イェルズのアーチは枠外へ、イェルマズは好機でバランスを崩した。直後、アイハンがチャン・オズンのパスを押し込み、土壇場で決勝点。

グループ首位のアメリカは7月2日の32強戦でボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。一方、最下位に終わったトルコは大会を去ることになった。



