動画：トルコリーグでエデルソンが飛来物に直撃される

トルコのフェネルバフチェに所属するブラジル人GKエデルソンが、土曜日のトルコリーグ・キシャリ・スポル戦（4-0で勝利）で投擲物に当たり負傷した。

英紙『ミラー』によると、元マンチェスター・シティのゴールキーパーは、投げつけられた硬い物体に直撃されたという。

エデルソンは倒れ込み、痛みに耐えて顔を覆った。そこへテレビカメラが接近。

試合後に拡散した動画では、カメラは長いアームで支えられており、それに気づいたエデルソンは激怒してカメラを突き飛ばしたため、観客からブーイングが起きた。

この行為により、キシルスポルは後日懲戒処分を受ける可能性があるという。

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のないフェネルバフチェ（勝ち点66）は1試合多ながら首位ガラタサライを猛追している。

今季唯一の黒星はファテ・カラ・ジムルク戦だったが、その後9得点を挙げて3連勝。4位ベシクタシュにも勝利し、勢いを取り戻している。

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