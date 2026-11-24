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ボルシア・ドルトムントは火曜日の夜、エミレーツ・スタジアムで行われたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節で、敵地でアーセナルと1-1で引き分けた。ホームのアーセナルが序盤にヴィクトル・ギェケレシュのゴールで先制したが、ドイツのチームが後半に追いついた。

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この引き分けにより、アーセナルは勝ち点11で暫定5位、ボルシア・ドルトムントは勝ち点10で暫定7位となった。

アーセナルは明確な攻撃的プレスで試合に入り、開始わずか2分にはノニ・マドゥエケが先制点を演出しかけた。右サイドから抜け出してクリストス・ツォリスにクロスを送ったが、ツォリスのシュートはクロスバーの上を越えた。4分にはギェケレシュがエリア外から狙ったが、グレゴール・コベルの守るゴールを脅かすには至らなかった。

その後も攻勢を続けたアーセナルは、10分に先制に成功する。右サイドでボールを受けたマドゥエケがギェケレシュへパスを送ると、ギェケレシュはペナルティエリアの外から右足で強烈なシュートを放った。ボールはドルトムントのGKコベルの頭上を越えてネットに吸い込まれ、チームに1点のリードをもたらした。

15分にはロンドンのチームが追加点を奪いかけた。左サイドから侵入したツォリスが曲線を描くシュートを放ったが、コベルがセーブ。こぼれ球はマドゥエケのもとへ転がったが、うまく処理できなかった。ドルトムントは徐々に盛り返し、24分にはペナルティエリアの際でボールを受けたフェリックス・エンメチャがシュートを放ったが、クロスバーの上に外れた。

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20分にはファビオ・シウバが同点のチャンスを逃した。マイルズ・ルイス＝スケリーとジョーブ・ベリンガムの空中戦の後にボールが渡ったが、2度目のシュートはケパ・アリサバラガの守るゴールの上へ外れた。28分にはヤン・コウトがアーセナルの危険な位置でのボールロストを突こうとしたが、シュートはDFに当たってCKとなった。

前半終了前にもアーセナルは2点目に迫ったが、33分のデクラン・ライスのシュートはクロスバーの上へ。35分にはニコ・シュロッターベックが対応し、ライスにゴールとの1対1を許さなかった。43分にはギェケレシュが至近距離からの好機でシュートをクロスバーの上に外し、44分にはケパがジョアン・ガドのシュートを防いで、前半はアーセナルの1-0リードで終了した。

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ドルトムントの反撃、見違える姿に

後半はドルトムントが良い入りを見せた。48分、マクシミリアン・バイアーはダニエル・スヴェンソンがゴール前に送ったクロスに触れられず、決定機を逃した。49分にはマドゥエケがエリア外から放ったシュートがポストの脇へ外れ、52分にはケパがジョーブ・ベリンガムのシュートを防いだ。そして55分、同点ゴールが生まれる。ジョアン・ガドが自陣から力強く持ち上がり、ツォリスのプレスをかわしてバイアーへパス。バイアーは左足にボールを持ち替え、ゴール右隅へ正確なグラウンダーのシュートを突き刺した。

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アーセナルは再びリードを奪おうと攻め込み、58分にはギェケレシュのシュートの流れからピエロ・インカピエがヘディングを放ったが、コベルがこれを防いで危機を脱した。ロンドンのチームはなおも圧力をかけ、62分にはベン・ホワイトのシュートがクロスバーの上へ。64分には両チームが複数の交代を行い、ドルトムントはファビオ・シウバとバイアーに代えてセール・ギラシとコンスタンティノス・カレツァスを投入した。ミケル・アルテタ監督もその後の数分間でユリエン・ティンバー、エベレチ・エゼ、ブルーノ・ギマランイスを送り込んだ。

終盤は互いにチャンスを作り合った。75分にはアーセナルが勝ち越しかけたが、ギェケレシュのヘディングはゴールの脇へ外れた。79分にはボールが2度ポストを叩く。マルティン・ウーデゴールがショートのFKをインカピエへ送り、インカピエがゴールエリアへ折り返すと、ボールはギラシに当たって彼のもとへ戻り、再びポストを直撃した。84分にはエゼのパスを受けたライスがエリア内からシュートを放ったが、ポストに阻まれて決勝点とはならなかった。その後もアーセナルはCKや危険な攻撃を重ねたが実らず、残り時間の両チームの攻防も及ばず、試合は1-1の引き分けに終わった。

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