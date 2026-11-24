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ボルシア・ドルトムントは後半開始とともにパフォーマンスを向上させ、アーセナル戦で息を吹き返した。火曜日の夜にエミレーツ・スタジアムで行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節の一戦で、同点ゴールを奪ったのだ。

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ゴールが生まれたのは55分だった。決めたのはマクシミリアン・バイアーで、若手DFジョアン・ガドが起点となった見事な攻撃を仕上げた。ガドは自陣深くから力強くボールを持ち上がり、クリストス・ツォリスのプレッシャーをかわして攻撃エリアへと進出した。

19歳のガドは優れた視野を発揮し、そのままアーセナル陣内深くまでドリブルで前進すると、完璧なタイミングでバイアーへパス。チームメートにロンドンのクラブの守備陣と対峙するチャンスを与えた。

ペナルティエリアの手前でボールを受けたバイアーは、巧みにガブリエウ・マガリャンイスのマークを外すと、得意の左足に持ち替えて正確なグラウンダーのシュートを放った。ボールはGKケパ・アリサバラガが守るゴールに吸い込まれ、スコアは1-1となった。

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このゴールは、ドイツ人FWにとって汚名返上の一撃となった。バイアーはその数分前、具体的には48分に決定機を逃していたが、後半のチームの好調ぶりをゴールという形に変え、試合を振り出しに戻した。

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アーセナル戦前のシーズン成績によると、バイアーは2026-2027シーズンの公式戦18試合でブンデスリーガ2ゴール、3アシストを記録しており、このゴールで通算3得点となった。

チャンピオンズリーグでは、今シーズン5試合目の出場で初ゴールを挙げた。イングランドのクラブとの対戦前には、4試合で合計188分間プレーしながら無得点に終わっていた。

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バイアーのゴールにより、ボルシア・ドルトムントの今シーズンの総得点は公式戦で34ゴールに達し、チャンピオンズリーグでは8ゴールとなった。

アーセナルは10分、ノニ・マドゥエケのパスを生かしたヴィクトル・ギョケレシュのゴールで先制していた。しかしドルトムントはハーフタイム明けに存在感を高め、同点ゴールという形で報われ、試合に再び緊張感をもたらした。

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