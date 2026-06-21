動画：テンブクティがサウジアラビアを歴史的リストに追加。ワールドカップの逆転弾がアラビア語で語られる。

アラブ勢は2026年ワールドカップ（米・加・墨）で、特にオウンゴールが目立つ苦しい展開が続いている。

サウジアラビア代表は本日、アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでスペイン代表とグループリーグ第2戦を戦った。

後半4分、DFハッサン・テンブクティがオウンゴール。スペインが4点目を奪った。

スペインDFマルク・ククレジャのシュートをGKモハメド・アル・オワイスが弾いたボールがテンブクティに当たり、ネットを揺らした。

統計サイト「Stats Foot」によると、テンブクティはワールドカップでオウンゴールを記録した初のサウジアラビア人となった。

今大会8つ目のオウンゴールとなり、1大会では2018年ロシア大会（12本）に次ぐ2番目の多さだ。

この8つのOGのうち5つはアラブ系選手によるもので、第1節ベルギー戦（1－1）でOGを記録したエジプトDFモハメド・ハニが先陣を切った。

イラクのFWアイマン・フセインはノルウェー戦（1-4敗退）、ヨルダンのDFヤゼン・アル・アラブはノルウェー戦（1-3敗退）、カタールのMFモハメド・アル・マナイーはカナダ戦（0-6敗退）でそれぞれオウンゴールを記録した。

これによりアラブ勢は、1930年の第1回大会から前回カタール大会までの通算オウンゴール数5個に並んだ。

その他のオウンゴールは、パラグアイのダミアン・ポパディア（対アメリカ戦）、スイスのミロ・モハイム（対カタール戦）、オーストラリアのキャメロン・バージェス（対アメリカ戦）が記録した。