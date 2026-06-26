2026年W杯で「レ・ブルー」の得点マシンが再始動。オスマン・デンベレはグループリーグ最終戦のノルウェー戦で再びネットを揺らした。

パリSGのウイングは4年続いた得点沈黙を破り、W杯最速2得点を記録してフランス史に名を刻んだ。一方、キリアン・エムバペは7年ぶりとなる貴重なアシストで記憶を呼び覚ました。

さらに30分にはハットトリックを達成し、ディンベレは1試合で3得点を挙げた3人目のフランス人選手となった。これまでに達成したのは、1958年6月8日のパラグアイ戦と同年6月28日のドイツ戦（4得点）でハットトリックを記録したジュスト・フォンテーヌ、 2022年12月18日のアルゼンチン戦で達成したキリアン・ムバッペに続く3人目の快挙となった。

フランスサッカー統計サイト「Stats Foot」によると、デンベレが代表で先制点を奪ったのは2021年3月のカザフスタン戦以来2度目。

2021年3～6月以来となる代表2試合連続得点をマークし、長い停滞を打破した。

さらにデンベレは、開始20分で2得点を奪い、フランス代表のW杯最速2ゴール記録を更新した。

この記録は、彼の決定力を示し、フランス代表の歴代記録のトップに名を連ねた。

皮肉なことに、そのアシストはキリアン・ムバッペからのものだった。代表でデンベレにアシストしたのは今回で2度目である。

1回目は2017年6月13日のイングランド戦だった。この「パリの2人」の2ゴールは好機に再登場し、デシャン監督にノックアウトステージの攻撃オプションを与えた。

フランス代表はW杯で7試合連続2得点以上を記録し、同国史上2度目の快挙を達成した。

前回は1945年6月から1958年6月の「黄金時代」だった。2026年世代は伝説に肩を並べ、優勝への道でどのライバルも恐れさせる攻撃力を示した。