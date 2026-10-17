パリ・サン・ジェルマンが敵地でストラスブールを3-1で下し、劇的な勝利を収めた。1点のリードを許していた展開を終盤に覆し、3ゴールを叩き込んだ。両者はラ・メノー・スタジアムで、フランス・リーグ第7節の一戦として対戦した。

ルイス・エンリケ監督率いるチームは、試合開始前の時点で6位に位置しており、順位表での立ち位置改善を狙ってこの試合に臨んだ。一方、ユーゴ・オリヴェイラ監督が指揮するストラスブールは、2連敗後の立て直しを図っていた。

パリ・サン・ジェルマンがボールを支配したものの、先制したのはホームチームだった。17分、アメリカ代表のジオヴァンニ・レイナがジェシム・ヤシンのパスを受け、ペナルティエリア内に進入。左足で放ったシュートはルカ・エルナンデスに当たってコースが変わり、GKマトベイ・サフォノフの逆を突いてゴールネットに吸い込まれた。

パリのチームは前半終了前に同点を狙ったが、試合の流れを支配しながらもゴール前での決定力を欠き、前半はストラスブールが1点リードで折り返した。

デンベレが反撃を牽引

後半開始とともにストラスブールはアウェイチームのゴールを脅かし続け、サフォノフは何度も好セーブでホームチームの追加点を阻まなければならなかった。一方のルイス・エンリケは攻撃的な交代策に出て、ウスマン・デンベレやアクラフ・ハキミら主力の一部を投入した。

72分、パリ・サン・ジェルマンに同点の絶好機が訪れる。ビデオ判定の結果、主審がPKを与えたのだ。しかしデンベレのシュートはポストの脇を通過し、サイドネットに収まった。

それでもパリのチームは諦めず、77分に同点に追いつく。デンベレが右サイドから精度の高いクロスを送り、イリヤ・ザバルニーが近距離で合わせた。守備の警戒を欠いたところを突き、試合を振り出しに戻した。

そしてデンベレは85分、パリ・サン・ジェルマンの反撃を完成させた。ハキミが仕掛けたカウンターからボールを受け、ペナルティエリアの手前まで持ち運ぶと、左足で低いシュートを放ち、GKフィリップ・ヨルゲンセンのゴールを破った。この試合で初めてチームにリードをもたらす一撃だった。

ストラスブールが反撃を試みる中、最後のカウンターからデジレ・ドゥエが3点目を決めて試合を決定づけた。終盤13分間での決定的なレモンターダにより、パリ・サン・ジェルマンが3-1での勝利を確定させた。