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ウスマン・デンベレがパリ・サンジェルマンの歴史に名を刻み続けている。チャンピオンズリーグのローマ戦でゴールを挙げ、試合は2-2の引き分けに終わった。

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デンベレは水曜日の夜、パルク・デ・プランスで行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節に途中出場し、62分にPKを決めた。

このフランス人スターは、チャンピオンズリーグにおけるクラブ歴代得点ランキングで、ブラジル人のネイマールの記録に並んだ。チームも今大会で目を見張る攻撃面の数字を残している。

「Stats Foot」によると、デンベレはパリ・サンジェルマンでのチャンピオンズリーグ通算得点を22に伸ばし、同大会におけるクラブ歴代得点ランキングでネイマールと並ぶ3位となった。

このランキングでデンベレを上回るのは、42ゴールのキリアン・エンバペと、パリのクラブで30ゴールを挙げたエディンソン・カバーニのみだ。

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デンベレの快挙はゴールだけにとどまらない。チャンピオンズリーグでの出場数は83試合に達し、大会史上フランス人選手の出場試合数ランキングで、同胞のフローラン・マルダと並ぶ9位となった。

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驚異的な得点数

チームとしても、パリ・サンジェルマンは今季のチャンピオンズリーグで傑出した攻撃力を発揮し続けており、リーグフェーズ最初の5試合で通算22ゴールを記録した。

「Stats Foot」によれば、パリは昨季2025-2026シーズンのリーグフェーズ全体での得点を1点上回った。昨季はリーグフェーズ全試合で21ゴールにとどまったが、最終的にタイトルを獲得している。

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しかし、1シーズンにおけるチャンピオンズリーグ最初の5試合での自己最多得点には届かなかった。2017-2018シーズンには、同じ段階で24ゴールを挙げていた。