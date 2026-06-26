動画：デシャン不在も、フランスがバイキングを粉砕。

フランス代表は2026年W杯グループリーグ最終戦でノルウェーを4－1で下し、首位突破を決めた。

試合開始直後から主導権を握り、王座防衛への意気込みを示した。圧倒的な攻撃力でノルウェーを翻弄し、早期に決勝トーナメント進出を決めた。

この試合の主役はオスマン・デンベレだった。母の死去でディディエ・デシャン監督が不在の中、彼はフランス史上の名ストライカーを思わせる活躍を見せた。

7分、デンベレはムバッペのパスから先制。20分にもムバッペのパスで追加点。21分、ノルウェーはシェルドロップのアシストからアズガードが1点を返した。

32分にはチュアミニのパスからディンベレがハットトリックを達成。90+4分にはバルコラのパスをドゥエが押し込み4点目とした。

グループ首位通過のフランスはグループ6・3位のスウェーデンと、2位ノルウェーはコートジボワールとラウンド32で対戦する。

前半：デンベレがフランス史に名を刻む

試合はフランスが勢いよくスタート。キリアン・ムバッペのシュートはクロスバーを叩いた。フランスはペナルティエリア内でノルウェー選手が倒れる場面もあったが、守備陣が対応した。

7分、ムバッペのパスを受けたデンベレがペナルティエリア右から左足で左下隅に決め、フランスが先制。スコアは0－1となった。

ノルウェーもラーソンのシュートがクロスバーを越え、ムバッペの左足シュートはGKがセーブした。

20分にはデンベレがムバッペのパスから左足で追加点。

21分にはシェルドロップのパスからアズガードが右足で決め、ノルウェーが1–2と追い上げた。

ノルウェーは左サイドのパス交換で再三迫ったが、オバミカノがラーソンへのパスをカットした。

32分、オスマン・デンベレが復帰。オリリン・チョアミニのパスをペナルティエリア中央で受け、左足で左下隅にシュート。フランスに3点目を挙げ、ハットトリックを達成した。前半はノルウェー 1–3 フランスで終了。

後半：ミニャンがノルウェーの得点を阻止

後半はノルウェーが勢いよく入り、開始早々にPKを獲得。

ヨルゲン・ストランド・ラーセンが右足で右下隅を狙ったが、GKマイク・マイニャンが好セーブで阻んだ。

フランスは攻勢を強め、キリアン・エムバペのペナルティエリア内のシュートがGKの頭上を捉えたが、わずかに枠を外れた。

65分にはフランスが2枚替え。オリスに代えてシェルキ、デンベレに代えてパルコラを投入した。

ムバッペはクロスを狙ったがネットを揺らせず。対するオスカーはドリブルと深い位置へのパスでフランス守備を脅かし続けた。

オーレリン・チュアメニはファウルでイエローカードを受けたが、ノルウェーはオスカルが攻勢を強め、ウバメカノの守備に阻まれた。

フランスは守備陣がまとまり、ノルウェーのMF陣の活発な動きを封じた。

前半終了間際には、フランスが素早いカウンターからパルコラが狭い角度へシュート。これはコーナーとなった。

終盤は緊張感が漂い、両チームがゴールを狙ったがスコアは動かず、試合終了間際にデジレ・ドゥエが登場した。

ドゥエは90+4分、バーコラの右クロスに高く飛び出し、右隅にヘディングを突き刺した。

この4点目は「レ・ブルー」の圧倒的な強さを示し、ノルウェーの希望を断った。フランスは首位でグループステージを突破し、特別な夜となった。