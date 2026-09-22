レアル・マドリードのウインガー、ヤン・ディオマンデがスペインで物議を醸している。チームがアトレティコ・マドリードに1対2で敗れてから数時間後、動画アプリ「TikTok」でライブ配信に登場したためだ。このコートジボワール人選手は、夏の移籍市場でレアル・マドリードに加入して以来、高まるプレッシャーに直面している。

「フットメルカート」によると、ディオマンデの登場はデリケートな時期に起きた。特にこの選手は1億4000万ユーロでライプツィヒからレアル・マドリードに移籍しており、その金額ゆえに加入初戦からファンとメディアの注目を集める存在となっていた。

ダービーでの敗戦にもかかわらず、このコートジボワール人ウインガーはアトレティコ・マドリード相手に目を引くパフォーマンスを見せた。一方で、ヴィニシウス・ジュニオールは左ウイングでのプレーの低調ぶりから、依然として批判にさらされている。

試合終了から数時間後、ディオマンデは「TikTok」でライブ配信に登場し、移籍金の額に関する質問に対して次のように答えた。「彼らはいつも僕たちを批判するだろう。でも、僕たちは常に良くなっている」。彼の登場と同時に、1億4000万ユーロという移籍金の額に関連した音楽が流れていた。

この選手の行動は、レアル・マドリードのファンとスペインのメディアから怒りに満ちた素早い反応を引き起こした。多くのフォロワーは、彼の配信への登場や配信中のダンスは、首都ダービーでの敗戦後にふさわしいものではなかったと受け止めた。特に、高額な移籍金ゆえに彼を取り巻く大きなプレッシャーがある中での行動だったからだ。

レアル・マドリードのあるサポーターは、その映像に次のようなコメントを寄せた。「正直、ダービーで負けた後にTikTokの動画を投稿するなんて、この若者が自分のしていることを誰も注意しないなんて信じられない。まるで全く気にしていないかのようだ」。

また別のサポーターは、ディオマンデの行動と、バルセロナの敗戦後にラミン・ヤマルがすることとを比較した。このコートジボワール人選手に注がれる注目が高まる中、彼はレアル・マドリードに到着して以来、記録的な移籍金と大きな期待にふさわしいことを証明するよう求められる立場となっている。