動画：チームメイトが重傷を負った直後、カナダ人選手が映画のような場面を演じた。

2026年ワールドカップ・グループ2の試合が本日金曜日（グリニッジ標準時）に行われ、カタール対カナダ戦ではホームチームのネイサン・サリバが4点目を決めた。

カナダは6-0でカタールを下し、勝ち点4で首位に立った。2位スイスとは得失点差で上回る。一方、カタールは勝ち点1で4位最下位。

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後半早々の54分には追加点を許し、 —33分にハマム・アル・アミンが退場したのに続き、アシム・マドボもカナダのイスマイル・コネへの危険なタックルで即座にレッドカードをを受けた。コネは担架で運び出され、観客は拍手を送った。

コニエの負傷は深刻で、脚の骨折が疑われた。カナダの選手たちは頭を抱え、一時マドボに詰め寄ろうとした。

しかしカタール選手はその負傷に心を痛め、それを見たカナダ選手は退場するマドボに同情し、声をかけました。

64分には、負傷したコネに代わって入ったネイサン・サリバが直接FKで4点目を決めた。

得点を挙げた直後、サリバはコニエのユニフォームを掲げて喜びを表現した。これは数分前に負傷交代したチームメイトとの連帯を示すもので、SNSで広く称賛された。



