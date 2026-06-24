動画：チュニジア、ヨルダンに続き、ボスニアがカタールを破りW杯から敗退させた

カタール代表はグループB第3節でボスニア・ヘルツェゴビナに1-3で敗れ、グループステージ敗退が決まった。

ボスニア・ヘルツェゴビナはカリーム・アライベゴビッチ（29分）、

カタールのスルタン・アル・ブレイク（34分、オウンゴール）、エルミン・マフメッチ（81分）が記録した。一方、カタールの得点は42分にハサン・アル・ハイドゥスが挙げた。

ボスニア・ヘルツェゴビナは勝ち点を4に伸ばし3位に浮上。3位チームの上位8チームに入る可能性を残し、ベスト32進出の望みをつないだ。

一方、カタールは1ポイントで最下位となり、早期に大会を去った。これにより、チュニジア、ヨルダンに続き、敗退が確定した3番目のアラブ代表となった。

試合は29分、ボスニアのカリーム・アライベゴヴィッチが強烈なシュートで先制した。









同点を目指したカタールはアクラム・アフィフがGKとの1対1を迎えたが、ディフェンダーに追いつかれ失敗。

34分にはボスニアのクロスがスルタン・アル・ブレイクに当たり、オウンゴールで2-0となった。









前半終了間際にはカタールが猛攻を仕掛け、42分にハッサン・アル・ハイドゥスが1点を返したが、同点弾はポストに阻まれ、2－1でボスニアが折り返した。









後半も攻勢を強めたが、80分にエルミン・マフメッチに3点目を許し、カタールの逆転はならなかった。







