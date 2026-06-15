動画：チュニジア、スウェーデンに歴史的大敗でW杯スタート

チュニジア代表は、本日未明のモンテレイ・スタジアムでの2026年W杯グループ5初戦で、スウェーデンに1-5で敗れた。

これはチュニジア代表が過去6回のW杯で喫した最悪の敗北であり、歴史的な黒星となった。

7分には守備の混乱とGKシャマフのミスを突いたギョキレスのシュートが一度はクリアされたが、アイヤリが押し込み先制。

ブライトンに所属するアイヤリはチュニジア系のルーツを考慮し、得点後に両手を上げて謝罪の意を示した後、神に感謝してひざまずいた。チームメイトは早くも得点を喜び合った。









30分には速攻からアレクサンダー・イサクが追加点。モンテサー・タルビをかわし、ゴールキーパーのメヒブ・シャマフの手を抜き去る鮮やかなシュートだった。









チュニジアは守勢に回り、攻撃の糸口をつかめなかった。

前半43分にはハンバル・アル・マジュバリのクロスをオマル・ラキクがヘディングで返し、チュニジアが1点を返した。









この得点をきっかけにチュニジアは流れを掴みかけたが、後半も決定機は少なくスウェーデンのゴールを脅かすには至らなかった。

59分にはエリアス・サキリのドリブルミスがギョキレスの3点目を招き、チュニジアの反撃の望みは絶たれた。









3失点目でチュニジアの選手たちは諦めの表情を浮かべ、ルムシ監督はアシュリ、マフムード、トンクティを投入。さらにシャワットとガルビも入れたが状況は変わらなかった。

84分には途中出場のマティアス・スヴァンベリが4点目を決め、チュニジアの抗議もあったがVARでゴール認定された。









その後もチュニジアは決定機を作れず、終盤には守備が乱れてスウェーデンのカウンターを許した。

90分+6秒にはヤシン・アイヤリが再びロングシュートを決め、スウェーデンは5点目を奪った。









この結果、スウェーデンは勝ち点3で首位に立った。チュニジアは勝ち点0で最下位。オランダと日本は2-2で引き分け、勝ち点1で2、3位につけた。

なおチュニジア代表は、ワールドカップ直前の親善試合でもベルギーに0-5で大敗していた。



