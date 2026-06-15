チュニジア代表は月曜未明、メキシコ・モンテレイで行われた2026年W杯予選グループ5（オランダ、日本と同組）の初戦でスウェーデンに1-5で敗れた。

7分には守備の混乱とGKメヒブ・シャマフのミスを突いたヴィクトル・ギョキレスのシュートが一度はクリアされたものの、ヤシン・アイヤリが拾ってネットに突き刺した。

ブライトンに所属するアイヤリはチュニジア系のルーツを持つため得点を祝わず、両手を上げて謝罪し、神に祈った。チームメイトは早くも得点を喜び合った。









30分には速攻からアレクサンダー・イサクが2点目を決め、モンテサー・タルビをかわし、ゴールキーパーのメヒブ・シャマフの手をかわす技ありのシュートだった。









チュニジアは守勢に回り、攻撃の糸口をつかめなかった。

しかし前半43分、ハンバル・アル・マジュバリのクロスをオマル・ラキクがヘディングで合わせ、チュニジアが1点を返した。









この1点でチュニジアは流れを掴んだかに見えたが、後半も決定機は少なくスウェーデンのゴールを脅かすには至らなかった。

59分にはエリアス・サキリのドリブルをイザックがカットし、ヴィクトル・ギョキレスが3点目を決めてチュニジアの望みを断った。









3失点目でチュニジアの選手たちは諦めの表情を浮かべ、ルムシ監督はアシュリ、マフムード、トンクティを投入。さらにシャワットとガルビも入れたが状況は変わらなかった。

84分には途中出場のマティアス・スヴァンベリが4点目を決め、チュニジアの選手たちはオフサイドを主張したがVARでゴールが認められた。









その後もチュニジアは決定機を作れず、終盤には守備が乱れて追加点を許した。

90分+6秒にはヤシン・アイヤリが再びロングシュートを決め、スウェーデンは5点目を奪った。









この結果、スウェーデンは勝ち点3で首位に立った。チュニジアは勝ち点0で最下位。オランダと日本は2-2で引き分け、勝ち点1で2、3位につけた。

なおチュニジア代表は、ワールドカップ直前の親善試合でベルギーに5-0で大敗していた。



