動画：チュニジア人監督がヤイスルを批判「被害者ぶって、審判を言い訳にしている」

チュニジア人のマティアス・ヤイスレ監督は、先日のアル・ファイハ戦で起きた出来事をめぐり、アハリ・ジェッダ監督が被害者面し、不当な扱いを受けたと主張して審判を言い訳にしているとして批判した。

アル・アハリは先週水曜日のロシェンリーグ第29節アル・ファイハ戦（アル・マジュマア・スポーツシティ・スタジアム）で1－1の引き分けに終わった。

この試合では物議を醸す判定が相次ぎ、ヤイスレ監督は試合中に主審と口論になり、会見でも強く批判した。

アル・アダーラ、アブハ、アル・アラで監督を務めたチュニジア人のユセフ・アル・マナイー氏は、試合後のヤイスレの行動を批判し、選手たちに被害者意識を植え付けていると非難した。同氏は、ヤイスレの行動は効果がないばかりか、長期的にはチームに悪影響を及ぼすと指摘した。

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番組「ドゥリーナ・ギール」で彼は「このままアル・アハリが騒動をエスカレートさせれば、判定への過剰な意識が選手や監督の集中力を乱す」と指摘した。

また、試合後にヤイスラが審判と感情的に会話していたとし、「これは今後の試合に支障をきたす恐れがあるため、監督や選手を保護すべきだ」と述べた。

「権利を主張するのは当然だが、引き分けは審判のせいにしてはいけない。選手たちは先を見据え、責任を持ってプレーすべきだ」と結んだ。

彼は続けた。「試合後にヤイスラが審判と会話しても無意味だ。判定は覆らず、試合もやり直されない。それなのに選手たちに被害者意識を植え付け、技術的な問題から世論の目を逸らしている。結果として彼自身も選手もクラブ幹部もサポーターも『被害者』の立場に追い込んでいるだけだ」。

最後にこう結んだ。「彼はチームに『試合を奪われた』と思わせ、原因を審判のせいだと印象づけたいのだ。だが皆が見ている。アル・アハリは多くのミスを犯し、アル・ファイハが試合を盗んだわけではない。」