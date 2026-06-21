動画：チュニジアの4得点後、日本のサポーターが注目を集める

日本代表がチュニジアに4-0で勝利した日曜のモンテレイ・スタジアム。グループ6第2戦（W杯通算1000試合目）の後、日本のサポーターが率先してゴミ拾いを行った。

これは日本特有の習慣「ゴミ拾い」（試合後にスタンドを清掃する行為）で、 これは公共の場への責任感を示す行動で、30歳の大川健さんは席の周囲のプラスチックコップや食べ残しを拾った。彼はこの習慣を「大会を主催するメキシコへの感謝を伝える方法」だと語った。

チュニジアのラジオ局「モザイク」のウェブサイトによると、彼は「私たちはメキシコに招かれたゲストであり、素晴らしいもてなしを受けた。だから、これが私の感謝の気持ちを表す方法だ」と語った。

この習慣は幼少期から根付いており、生徒は教室を自ら掃除する。

サポーターのタキヤ・ミコさん（41歳）は「これは私たちの文化の自然な一部。次に使う人が快適に過ごせるように片付けるのです」と語った。

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この様子がSNSで広がり、メキシコ・ヌエボ・レオン州のサミュエル・ガルシア知事は日本サポーターの要望を受け、スタジアムやファンフェスティバルなどで2万枚のゴミ袋を配布した。

この習慣は世界中から称賛を受けたが、多くのサポーターは「当然のこと」だと考えていた（大矢一朗・27歳）。

松香リョウさん（32歳）は「世界中から注目されるスタジアムでこうした振る舞いを見せられることは非常に誇らしい」と語った。

サッカーでは日本が前回オランダと引き分け、グループ6首位を4ポイントでキープ。オランダはスウェーデンを5－1で下した。 一方、チュニジアは勝ち点0で大会を去った。

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