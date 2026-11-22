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土曜日にホームでリーズ・ユナイテッドに屈辱的な敗戦を喫したチェルシー。試合後、コール・パーマーが負傷中のチームメイト、ジョアン・ペドロと険悪なやり取りを交わした。後半に崩れたチームの結果に、ファンも選手も動揺する中、スタンフォード・ブリッジでは緊張が高まっていた。

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試合終了後に高まった緊張

チェルシーは25分にエマニュエル・エメガが先制したものの、試合はそこから崩れていった。3分後にノア・オカフォーに同点弾を許すと、後半開始8分にドミニク・カルヴァート＝ルーウィンに逆転ゴールを奪われた。終盤にはオカフォーのこの日2点目と、アディショナルタイムにブレンデン・アーロンソンが独力で決めたゴールで、リーズに突き放された。

選手たちがピッチを後にする中、『The Athletic』の記者サイモン・ジョンソンは、パーマーと負傷中のストライカー、ペドロの間で「険悪なやり取り」があったと伝えた。SNSに投稿された映像には、パーマーが口元を手で覆いながら話し、その後ペドロがチームメイトの肩に両手を置いて肩をすくめる様子が映っている。イングランド代表のパーマーは不満げにその場を離れた。

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試合後の一幕にアロンソ監督が言及

試合後の記者会見では、ペドロが乗り気でないパーマーにホームのサポーターへ拍手するよう促したことが、意見の食い違いの発端ではないかと記者が指摘した。シャビ・アロンソ監督は スタンフォード・ブリッジに漂う空気を認めつつ 、この一件を大きな問題とは捉えなかった。

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アロンソ監督は「いや、私たちは落胆している。ファンも落胆している。彼らの期待は高く、申し訳なく思っている。共にこの状況を乗り越え、解決策を見つけなければならない。先ほども言った通り、今が決して楽な時期ではないのは確かだ」と語った。

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「不安定な時期だが、共に取り組み、結束しなければならない。まだ先は長いのだから」

苦しむチェルシー、アロンソ監督への重圧増す

この大敗で、アロンソ監督率いるチェルシーの不振はさらに深まった。直近5試合で勝利はわずか1回。さらに、この結果によってプレミアリーグの順位表ではリーズがチェルシーを上回った。

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パーマーはスタンフォード・ブリッジで90分間プレーしたが、低調な後半にチームを立て直すことはできなかった。一方、ブラジル代表のペドロは太ももの負傷で5試合連続欠場となり、チェルシーは攻撃における重要な選択肢を欠いている。

チェルシーは金曜日にノッティンガム・フォレストと対戦する。アロンソ監督には、それまでにドレッシングルームの結束を早急に取り戻すことが求められる。指揮官が「不安定な時期」と表現した状況を乗り越え、選手間の不満が表面化する事態をなくすことが、低迷に歯止めをかけ、サポーターの高い期待に応えるうえで重要になる。

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金曜日の試合を前に、ペドロを万全の状態に戻すことも差し迫った課題だ。チェルシーは代表ウィーク明けの復帰を期待していたが、アロンソ監督は金曜日、ストライカーがまだ練習を再開していないと明かした。フォレスト戦に出場できるかは不透明となっている。