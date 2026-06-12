2026年ワールドカップ・グループ1第1節のチェコ対韓国戦は、後半に両チームが得点を奪い合い、大いに盛り上がった。

チェコは59分、ラディスラフ・クレッヒのヘディングで先制した。ウラジミール・ソヴァルが放ったロングスローを、クレッヒが混戦の中で高く跳び、至近距離から叩き込んだ。 チェコが1-0と先制した。



しかし韓国は67分、ファン・インビョムがペナルティエリアでパスを受け、飛び出したGKマティエ・コヴァルの頭上を巧みに越えるループで同点とした。







77分にはトマーシュ・ソチークが鮮やかなシュートでネットを揺らし、チェコが再びリードしたかのように見えた。しかしエジプト人の主審アミン・オマールは直ちにVAR確認を指示した。

映像確認の結果、攻撃の組み立てにオフサイドがあったとして主審はゴールを無効とし、チェコ選手たちは衝撃を受けたがスコアは変わらなかった。

その直後、韓国は80分、ファン・インビョムのクロスをオ・ヒョンジュが直接シュートし2-1と逆転した。

この試合はグループAで行われ、同グループにはメキシコ代表と南アフリカ代表も所属している。メキシコ代表はグループ初戦で南アフリカ代表に2-0で勝利し、大会の幕を開けた。

