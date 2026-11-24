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レアル・マドリーは火曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウで行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節でオランダのアイントホーフェンをホームに迎え、1点を先制されながらも5-1の逆転圧勝を収めた。

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アイントホーフェンは32分にキャプテンのイヴァン・ペリシッチのゴールで先制したが、レアル・マドリーも50分にキャプテンのフェデ・バルベルデが決めて同点に追いついた。

60分にはジュード・ベリンガムが2点目を挙げ、レアル・マドリーがこの試合で初めてリードを奪う。さらに64分にはキリアン・エンバペが3点目を決めてスペインの名門のリードを広げた。チームは15分足らずで3ゴールを奪ったことになる。

エンバペは84分に4点目を決め、87分にはヴィニシウス・ジュニオールが5点目を記録した。

レアル・マドリーは5試合で勝ち点15と満点を維持し、チャンピオンズリーグの順位表で単独首位に立った。一方、アイントホーフェンは勝ち点4のまま28位にとどまっている。

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レアル・マドリーはチャンピオンズリーグで5連勝を飾った。大会初戦から5連勝を記録するのはクラブ史上4度目で、過去には2011-12、2014-15、2023-24シーズンに達成している。過去3回はいずれも少なくとも準決勝まで勝ち進み、直近の1回ではタイトルを獲得した。

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王者の公式戦での連勝も続いており、9月20日のダービーでアトレティコ・マドリーに敗れて以降、リーグ戦6勝、チャンピオンズリーグ4勝の計10勝目となった。

また、ジョゼ・モウリーニョはオランダのクラブとの対戦で7戦7勝とした。このうちアヤックスにはレアル・マドリーで5勝、ベンフィカで1勝の計6勝を挙げている。

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ヴィニシウスとディオマンデが共演

レアル・マドリーはサプライズを含むスタメンで試合に臨んだ。ジョゼ・モウリーニョはヴィニシウス・ジュニオールとヤン・ディオマンデを揃って先発起用。コートジボワール出身のディオマンデは、ブラジル人FWの不在中に輝きを放っていた。

キリアン・エンバペは引き続きセンターフォワードを務めた。一方、ジュード・ベリンガムは休養のためスタメンを外れ、アルダ・ギュレルがトップ下に入った。

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また、フェデ・バルベルデは直近で活躍していた右サイドバックに復帰した。前節のラ・リーガ、セルタ戦ではトレント・アレクサンダー=アーノルドに先発を譲り、ベンチスタートだった。

オランダ勢が意表を突く先制

試合は立ち上がりから速い展開となり、予想に反して最初の決定機を作ったのはアウェイチームだった。4分、ルーベン・ファン・ボメルがGKと1対1になったが、グラウンダーのシュートはティボー・クルトワの守るゴールの左ポスト脇へ外れた。

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11分には、ヴィニシウス・ジュニオールがペナルティエリア外から放った見事なシュートがアイントホーフェンのゴールの左ポストに阻まれた。オランダ勢の脅威に対するホームチームの素早い反撃だった。

レアル・マドリーが先制点を狙う中、30分過ぎ、オーレリアン・チュアメニがペナルティエリア内でアウェイチームのスヴェン・ミナンスの足を踏みつけ、主審はアイントホーフェンにPKを与えた。

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このPKをペリシッチがクルトワの左へ正確に蹴り込み、オランダ勢が先制した。

レアル・マドリーは前半残り15分、ハーフタイム前の同点弾を求めて攻勢に出たが、これは実らず、逆に守備の隙をアウェイチームに突かれた。前半アディショナルタイムには佐野航大がオランダ勢の2点目に迫ったが、ヘディングシュートは右ポストの脇へ外れた。

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一変したマドリー

レアル・マドリーは後半、別のチームのように生まれ変わった。モウリーニョは一度に3枚の交代カードを切り、PKを与えたチュアメニに代えてベリンガムを投入。さらにセンターバックのエデル・ミリトンとアントニオ・リュディガーを下げ、ディーン・ハウセンとイブラヒマ・コナテを送り出した。前半の守備に満足していないことの表れだった。

わずか5分後、レアル・マドリーはバルベルデのゴールで同点に追いつく。アルダ・ギュレルの見事なヒールパスを受けたバルベルデが、ペナルティエリア内からグラウンダーのシュートを流し込んだ。

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ベリンガムの圧巻弾

その10分後、ベリンガムがレアル・マドリーでのキャリア屈指の美しいゴールを決める。浮き球をダイレクトボレーで叩き、オランダ勢のゴール左隅に突き刺した。

レアル・マドリーの勢いは止まらない。さらに圧力をかけ続けると、ギュレルの見事なパスを受けたエンバペが、GKが飛び出してきた瞬間にシュートを放ち、3点目を奪った。

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その数分後にはヴィニシウスもゴールラッシュに加わりかけたが、グラウンダーのシュートは右ポストを直撃。この試合で2度目の不運だった。

ディアスがアシスト、ヴィニシウスが得点復帰

80分にはモロッコ代表のブラヒム・ディアスがディオマンデに代わって出場した。この火曜日にスポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定によってモロッコ代表がアフリカネイションズカップ2025のタイトルを失って以降、初めての出場となった。

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ディアスはレアル・マドリーの4点目をアシストし、悲しみを振り払った。このゴールはGKと完全に1対1となったエンバペが決めたものだった。

そして試合終了の笛が鳴る前、ヴィニシウスが5点目を決めて存在感を示し、長いブランクを経てゴールを取り戻した。

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ブラジルのスターはベリンガムからボールを受けてGKと1対1になると、オランダ勢の守護神の逆を突くシュートを決め、王者の5ゴールを締めくくった。