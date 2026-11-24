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レアル・マドリーは火曜日の夜、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでオランダのアイントホーフェンを迎えたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節に臨み、1点のビハインドをはね返して5-1で圧勝した。

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32分、アイントホーフェンはキャプテンのイヴァン・ブリジッチのゴールで先制した。しかしレアル・マドリーも50分、同じくキャプテンのフェデ・バルベルデが決めて試合を振り出しに戻した。

60分にはジュード・ベリンガムが2点目を挙げ、レアル・マドリーがこの試合で初めてリードを奪う。さらに64分にはキリアン・エンバペが3点目を奪って差を広げた。レアル・マドリーは15分足らずで3ゴールを叩き込んだことになる。

84分にはエンバペがこの日2点目となるチーム4点目を記録し、87分にはヴィニシウス・ジュニオールが5点目を決めた。

この結果、レアル・マドリーは5試合で勝ち点15と全勝を維持し、チャンピオンズリーグの順位表で単独首位に立った。一方、アイントホーフェンは勝ち点4のまま28位にとどまっている。

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レアル・マドリーはチャンピオンズリーグで5連勝となった。大会の最初の5試合を全勝で飾るのはクラブ史上4度目で、2011-2012シーズン、2014-2015シーズン、2023-2024シーズンに続くものだ。過去3度はいずれも少なくとも準決勝まで勝ち進み、直近の1度は優勝を果たしている。

白い巨人の快進撃は続き、9月20日のダービーでアトレティコ・マドリーに敗れて以来、公式戦10連勝を達成した。内訳はリーグ戦6勝、チャンピオンズリーグ4勝である。