動画…タアウンのゴールキーパーがヤシン・ブノを窮地に追い込む

アル・ヒラルのゴールキーパー、モロッコ人選手ヤシン・ブノは、ロシェン・リーグ第27節でチームがタアウーンと2-2で引き分けた後、メディアからの批判を免れなかった。

この結果、アル・ヒラルは優勝争いにおいてさらに2ポイントを失い、勝ち点65で2位に留まった。3位のアハリ・ジェッダと勝ち点は並んでいるが、首位のアル・ナスルとは5ポイント差となっている。

サウジアラビアのメディア関係者、ハリード・アル・シュナイフ氏は自身の番組「ドゥリーナ・ギール」で、アル・ヒラルの2点目を許したシーンを振り返り、試合開始直後のスローインに対するヤシン・ブノーの対応の悪さを指摘した。

関連記事… ディアブ、インザーギ監督を批判：「たった1人の選手がチームシステムを崩壊させた！

」関連記事… 動画… ヒラルのレジェンド：「インザーギ監督の下で『ザイーム』はアイデンティティを失った」

ブノはポジション取りを誤り、ボールをキャッチするための正しい位置に立つことができなかった。これにより、タアウーンは再びボールを支配する機会を得て、クロスを上げ、ゴールを決めた。

このメディア関係者は、ブノーのプレーを、タウーンに所属するブラジル人GKマイソンのプレーと比較した。マイソンも同様の状況に直面したが、ペナルティエリア内での適切なポジショニングにより、ボールをキャッチする機会を得ていた。

また、アル・シュナイフ氏はこの試合におけるブノとタウーンのゴールキーパーの成績を比較し、後者がペナルティエリア内からのシュート6本を阻止したのに対し、モロッコ人ゴールキーパーは1本も阻止できなかったと指摘した。

これについてアル・シュナイフ氏は次のように述べた。「ボノはヒラルでの初シーズンは素晴らしかったが、昨シーズンと今シーズンは同じパフォーマンスを発揮できていない」。

そして、「このパフォーマンスの低下はボノの価値を損なうものではない。彼は間違いなく、依然として世界屈指のゴールキーパーの一人だ」と締めくくった。







