動画｜ダービー前の惨事…47人が負傷、サポーター1人が死亡

ペルーの保健省は本日土曜日、首都リマのサッカー場で予定されていた試合に先立ち、観衆が集まっていた際に発生した事故により、47人が負傷したと発表した。

フアン・カルロス・ビラスコ保健相は報道陣に対し、「47人が負傷する不幸な事故が発生し、残念ながら1人の死亡が確認された」と述べたが、事故の詳細については明らかにしなかった。

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負傷者の中には未成年者3名が含まれており、39人が病院に搬送されたが、そのうち3人は重体となっている。

当初、アレハンドロ・ビジャヌエバ・スタジアムのスタンドが崩落した可能性が指摘されたが、クラブと消防当局はこれを否定した。

保健相は、サポーター1人の死亡は悲劇的であると述べた一方、アリアンサ・リマのクラブは「X」プラットフォーム上で、この事故は壁の崩落や施設の構造上の欠陥によるものではないと発表した。

また、消防当局の担当者は「南スタンドの構造は良好な状態にある」と述べ、崩れた壁やピッチに落下した構造物はないことを指摘した。

ペルーサッカーリーグ協会は、本日予定されているアリアンサ・リマ対ウニベルシタリオのダービー戦が、予定通り首都の別のスタジアムで開催されると発表した。







