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アル・イテハドに所属するポルトガル人DFダニーロ・ペレイラが、ドイツ人指揮官イェンス・ヴィッシング監督の下、今回のインターナショナルウィークの中断期間中にチームが積み上げたものに満足感を示した。

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ペレイラは火曜日、サウジアラビア紙『アッシャルク・アルアウサト』の取材に応じ、「僕たちにはインターナショナルウィークの中断期間が必要だった。特に国内外の3つの大会を戦っていたからね」と語った。

さらに「過密日程と負傷者の発生がチームに悪影響を及ぼしていた。だからこそ、今回の中断期間は監督のスタイルや考え方を浸透させ、修正が必要なポジティブな面とネガティブな面を分析する機会になった」と続けた。

また「中断期間はポジティブなものだった。特に一部の選手が負傷していたからね。全員がそろっていればよかったけれど、彼らはそれぞれの代表チームに行っている。物事をはっきりさせ、良い姿を見せたい」とコメントした。

そして「僕たちの目標や野心は遠いものではない。ただ、まずは目の前のことに集中している。AFCチャンピオンズリーグエリートの次の試合から始めて、それが僕たちにとって良いスタートになることを願っている」と締めくくった。

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アル・イテハドは来週月曜日、ジッダのアル・インマー・スタジアムで、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ西地区第5節としてウズベキスタンのパフタコールと対戦する。

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アル・イテハドは同大会の西地区で勝ち点わずか4の10位に沈んでいる。ここまで1勝1分け2敗という成績だ。

一方、国内ではサウジ・プロリーグで7勝3分け1敗の勝ち点24を獲得して4位につけており、首位アル・ヒラルとの差は6ポイントとなっている。

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また、キングスカップではラウンド32でアル・ナジュマに3-0で快勝してベスト16に進出。来年1月12日の火曜日にアル・ジャバラインと対戦する予定だ。

ドイツ人指揮官のヴィッシング監督は、ポルトガル人のセルジオ・コンセイソン前監督の下で苦しいシーズンを送ったアル・イテハドの立て直しを目指している。前シーズンはタイトルを1つも獲得できなかった。

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アル・イテハドはサウジ・プロリーグで5位に終わり、大会方式が変更されてリーグ5位にプレーオフ出場枠が与えられていなければ、今季のAFCチャンピオンズリーグエリートへの出場を逃すところだった。

さらにキングスカップでは準決勝でアル・ホルードにPK戦の末に敗れ、大番狂わせで大会から姿を消した。

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アジアの舞台では、昨季のAFCチャンピオンズリーグエリートで日本の町田ゼルビアに0-1で敗れ、準々決勝の壁を越えられなかった。

今季開幕以降、アル・イテハドには一定の改善が見られる。特にサウジ・プロリーグでは開幕から9試合無敗を続けていたが、その記録は宿敵アル・ヒラルによって止められた。

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しかし、こうした好結果はアジアの大会では見られず、チームは大いに苦しんでいる。早急に状況を立て直さなければ、ベスト16進出圏内となる上位8位以内に入れない恐れもある。

アル・イテハドは、2005年に2度目にして最後となるAFCチャンピオンズリーグ制覇を果たして以来、20年以上遠ざかっているアジアの頂点への返り咲きを夢見ている。