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動画：ソルロスがハーランドを封じ、ノルウェーの夢を打ち砕く場面が今後何年も彼を悩ませるだろう。

ノルウェー 対 イングランド
ノルウェー
イングランド
ワールドカップ
アーリング・ハーランド
アレクサンデル・セルロート
ノルウェー
イングランド
アメリカ

アトレティコ・マドリードのスター選手は自己否定を拒む

ノルウェーは2026年W杯準決勝まであと1本のパスだった。しかしそのチャンスは、今後何年もチームを悩ませかねない形で消えた。この場面はイングランド戦の真の転機とされている。

1点リードしていたノルウェーは、アレクサンダー・ソルロートが自己犠牲的なプレーを求められた場面で決定機を逃し、イングランドが2－1で逆転した。

前半終了間際にはアンドレアス・シエルドロップの鮮やかなゴールで先制し、さらに追加点を狙って攻勢を強めた。

44分、ソルロートがカウンターを仕掛けた際、左サイドではハーランドがフリーでパスを待っていた。

しかし、アトレティコ・マドリードのFWは自らシュートを狙い、イングランドDFに阻まれて枠を外した。その3分後、ベリンガムに同点弾を許し、1－1となった。

スイス紙『ブリック』は「ノルウェー支持者はスルロートを責めなかったが、多くの人が『あの場面でパスがあればハーランドの決定機となり、2点差でイングランドの逆転は難しかった』と感じていた」と伝えた。と報じた。

代わりにベリンガムは延長前半早々に追加点を奪い、イングランドの勝利を決定づけた。

イングランドは、来週水曜日の準決勝でアルゼンチン戦に備える。

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