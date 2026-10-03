オマーン代表のタリク・セクティウイ監督は、土曜に行われたガルフカップ準決勝でUAEに0対1で敗れた後、大きな悔しさを感じていると語った。

このモロッコ人指揮官は、自分のチームは敗北に値しないと強調した。これは試合後のカタールのアルカス・チャンネルに対する発言の中で述べられたものだ。

セクティウイはさらに、選手たちは素晴らしいパフォーマンスと高い戦術的規律、そして試合に戻り相手に圧力をかけようとする強い意欲を見せたと付け加えた。

彼はパフォーマンス向上の裏に秘密はないと説明した。「ただ努力と労力だけだ」と述べ、自身がオマーン代表を率いてまだ日が浅いこと、そしてチームが負傷者やシーズン終了後の選手たちの疲労、大会前に長期の合宿を行えなかったことなど、いくつかの課題に直面したと指摘した。

コーラ・フォーラム









彼はパフォーマンスは良かったとし、代表のパフォーマンスは「大会とともに成長していた」と強調した。

そして「アル・アハマル」での自身の将来を巡る憶測について、セクティウイは契約が4年間に及ぶことを強調し、目標は競争力の高い強いチームを築き、次回のワールドカップに出場することだと明らかにした。









試合後の記者会見で、セクティウイはオマーン代表のXアカウントが掲載した内容によると次のように語った。「我々は良い試合をしたが、試合に戻ることに成功しなかった。UAEのチームは強く組織的で、我々は試合中、現実的であろうと努めた」。

さらに続けた。「敗北して悲しいし、我々が苦しんでいる状況にもかかわらず、我々はこの敗北に値しない。この大会から多くを得たし、これを通じて自分たちが具体的にどの位置にいるのかを知りたかった。これからもパフォーマンスの評価を続けていく」。

そして付け加えた。「若手選手たちにとって重要な大会だった。これからの大会はより強く、より厳しいものになる」。

彼は代表の扉が実力を証明するすべての選手に開かれ続けると強調し、こう続けた。「ミスを修正するための時間は十分にある。一部の選手を入れ替えることはオマーンサッカーの未来のために必要だった。私はいつも言っている、強い競争力のある代表を望むなら、我々は忍耐、そしてさらなる忍耐が必要だと」。

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