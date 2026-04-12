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Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

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動画｜セリエAの熱戦…インテルがコモ相手に巻き返し、優勝に王手

コモ 対 インテル
コモ
インテル
セリエ A
イタリア

忘れられない帰還

インテル・ミラノは日曜夜、ジュゼッペ・シニガリアスタジアムで行われたセリエA第32節でホームのコモを4-3で破り、劇的な勝利を収めた。

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36分にはアレックス・ヴァリ、45分にはニコ・バズが加点し、ホームチームがリードを広げた。

前半終了間際の45+1分、マルコス・トゥラムが1点を返して勢いをつけた。

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後半49分には再びトゥーラムが同点弾。

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インテルの攻勢は止まらず、58分にデンゼル・ダムフリーズが3点目、72分には4点目を決めて優位を決定付けた。

終盤にコモが反撃し、89分にはルーカス・ダ・コニアがPKで3点目を決めたが、及ばず。

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この勝利でインテルは75ポイントで首位をキープし、2位ナポリに9ポイント差をつけた。

一方、コモは58ポイントで5位にとどまり、60ポイントの4位ユヴェントス、63ポイントの3位ミランに続いた。

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