動画：スペインのクラブ会長がイスラム教徒選手に豚肉を投げつけ、人種差別スキャンダルが発覚。

スペイン4部リーグ「CDコロニア」のムスカルド会長が、イスラム教徒の選手たちにイベリコ豚の肉を投げつける動画が拡散。サッカー界は「人種差別的で侮辱的」との批判を受け、再び揺れている。

この出来事は、選手たちが人種差別事件に巻き込まれている敏感な時期に起きた。

問題の動画

動画では、ボフィス会長が試合で配布予定のイベリコ豚製品を宣伝し、イスラム教徒の選手たちに「豚肉を食べろ」と叫びながら追いかけ回していた。

関連記事：数字で見る：VARはレアル・マドリードを犠牲にしてバルセロナの国内での栄光を築いたのか？ 「ユーモア」と

称するこの演出はファンやメディアから猛批判を受け、クラブ経営陣は直ちに動画を削除した。

波紋を広げる釈明

事態を収拾するため、ブフィスは3分の新動画を公開。「単なる誤解されたジョークだ。楽しませるのが目的で、宗教や個人を侮辱する意図はなかった」と釈明した。

しかし説明は世論を納得させず、多くの人が「ジョークの域を超えている」と批判し、人間的・スポーツ的価値観の軽視だと指摘した。

波乱の経歴

39歳のボヴィスは会長就任以来、物議を醸す言動を繰り返している。

関連記事：数字で見る：VARはレアル・マドリードを犠牲にして、バルセロナの国内での栄光を築いたのか？



彼は2019年に率いていたクラブ名を「フラットアースFC」に変更し、コロナ禍ではワクチン反対を強く主張した。

以前、リーグ戦の試合後に審判に詰め寄り、こう言った。 「たった300ユーロのために来たのか？3倍払ってやる！」と叫び、2年間の出場停止と3500ユーロの罰金を科されたが、スポーツ仲裁裁判所の判断で処分は取り消された。

圧力による辞任

批判が高まる中、ボビスは4月1日に会長辞任を発表したが、取締役は継続する。 1945年創設のコロニア・モスカルドはマドリードの老舗クラブで、現在はセグンダ・フェデラシオン（2部）残留を争っている。

関連記事：インファンティーノ、アルジェリアから「恥辱の試合」について語る：「何が起きたかは誰もが知っている」



波乱のキャリアに幕

その後、ボフィスは動画でサッカー界からの完全な引退を発表。「牧場主として新しい人生を歩み、トマトを育て羊を飼う。支えてくれた皆に感謝する」と語った。

スペインサッカー連盟は現時点で公式声明を発表しておらず、人種差別行為への迅速な調査と断固たる措置を求める声が強まっている。