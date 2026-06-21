スペイン代表は2026年ワールドカップ初戦でサウジアラビア代表に大勝し、ドイツ代表に0-8で敗れた記憶を払拭した。

スペインはグループリーグ第2戦でサウジアラビアに4-0と快勝した。

スペインは序盤から圧力をかけ、前回途中出場だったラミン・ヤマルが先発復帰したことが大きかった。

前半10分、ヤマルはミケル・オイアルサバルの低いクロスを右足で押し込み、代表初ゴールで先制点を奪った。

勢い止まらず、21分にはクリアミスを右足で捉えオヤルサバルが追加点。

その3分後、オルモのクロスを頭で合わせ左足で押し込み、自身2点目、チーム3点目を奪った。

サウジアラビアはその後も攻勢を強めたが、GKウナイ・シモンの守るゴールは割れず、前半は0－3で折り返した。

後半開始早々、スペインのデ・ラ・フエンテ監督はヤマルとオヤルサバルを交代させたが、流れは変わらず「ラ・ロハ」が試合を支配した。

後半4分にはサウジアラビアDFハッサン・テンブクティのオウンゴールで4点目。

マルク・ククレジャの強烈なシュートをGKモハメド・アル・オワイスが弾いたが、ボールはハッサン・テンブクティに当たってネットに吸い込まれた。

ロスタイムにはフェラン・トーレスが5点目を奪ったが、VARでオフサイドと判定され取り消された。

サウジアラビアは巻き返せず、スペインは第1戦のカーボベルデ戦0-0引き分けから大会初勝利を挙げた。

一方、サウジアラビアは再び大敗し、2002年日韓W杯でドイツに0-8で負けた記憶が蘇った。

この結果、スペインは勝ち点4でグループH首位に立った。一方、サウジアラビアは勝ち点1。月曜未明に行われるウルグアイ対カーボベルデの結果を待たなければならない。

サウジアラビアは最終戦でカーボベルデに勝利すればベスト32進出の望みがある。スペインはウルグアイと激突する。