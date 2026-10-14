リヴァプールと、イラオラを監督に招いた決断について意見を述べる上で、ジェラードほど適任の人物はそう多くない。そのジェラードは、ボーンマスの元指揮官がアンフィールドで優勝できるチームを築くために、必要な時間を与えられることを望んでいる。「私は彼（イラオラ）を後押しし、チャンスを与えたい。何より、彼にはリヴァプールの監督になる資格があったと思う」

「ボーンマスでの彼は素晴らしかった。あのチームで成し遂げたこと、彼の哲学やプレースタイル、手にした結果、そして見せたサッカー。彼はリヴァプールの監督になる機会を勝ち取った。ボーンマスには敬意を払っているが、これは大きなステップアップだ。プレッシャーも、タイトルを獲得する責任も、より大きくなる」

「チームには才能ある選手が大勢いると思う。ただ、チームを形づくり、再び勝者にするには、まだ時間と忍耐が必要だ。私は本当に楽しみにしているし、楽観的で、大きな期待を抱いている。才能ある選手たちがいる。監督が彼らを優勝できるチームにまとめ上げられれば……。彼には取り組むための材料がたくさんそろっている」

今夏にはマンチェスター・シティとトッテナムがともにリヴァプールからのガクポ獲得に関心を示したが、オランダ人FWは移籍市場が閉じるまで残留した。ジェラードは、元PSVのFWがマージーサイドにとどまったことは極めて重要だったと考えている。特に、昨シーズン後半にウーゴ・エキティケがアキレス腱に悪夢のような負傷を負ったことを踏まえてのことだ。

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ジェラードはこう語った。「昨シーズンとエキティケの負傷を受け、9番の選手は実質的に［アレクサンデル］・イサクしかいなかった。ガクポを引き留めることは不可欠だった。彼はワールドカップとプレシーズンでまずまずの出来だったと思うし、今シーズンは絶好調のスタートを切った。今は軽い痛みを抱えているが、深刻でなければいい。彼の力が必要になるからだ」

「彼はチームの重要な一員だ。これからも活躍してほしい。シーズンを通して安定したプレーを見せられるなら、彼を見るのが本当に楽しみだ」

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