【動画】スイス、カナダのホームで勝利し首位に立つ

スイス代表は2026年ワールドカップ・グループBを首位で突破した。最終戦でカナダを2-1で下した。

スイスの得点は46分のルーベン・バルガス、57分のヨハン・マンザンビ。カナダは76分にプロミス・デビッドが1点を返した。









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スコアレスで折り返した後半、スイスは開始早々に先制。カナダの同点攻勢をカウンターでかわし、追加点を奪った。

ホームチームは後半の大部分を支配し、スイスゴールに次々と攻撃を仕掛けたが、ボルシア・ドルトムントのGKグレゴール・コペルがカナダの選手たちを封じ、数々の決定的なチャンスを阻止し、試合はスイスの2-1の勝利で幕を閉じた。





この結果、勝ち点7でグループ2首位となったスイスは、32強戦で3位通過チームのうち成績上位1チームと対戦する。対戦相手はグループE、F、G、I、Jから決定する。

対戦相手はグループ5、6、7、9、10の3位となる。

一方、勝ち点6で2位となったカナダは、チェコ、韓国、メキシコ、南アフリカが入るグループ1の2位と対戦する。



