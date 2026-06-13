動画…スイスのスター選手がカタールで歴史に名を刻む

スイス代表FWブリル・エンボロは、土曜日の2026年W杯初戦でカタールに得点を挙げ、歴史に名を刻んだ。

両チームはグループBに属し、同グループには開催国カナダと1-1で引き分けたボスニア・ヘルツェゴビナもいる。

このPKはスイスFWがオフサイドだった可能性があり、エンボロのゴールは議論を呼んだ。それでも、カメルーン系スイス人選手である彼は歴史に名を刻んだ。

オプタによると、エンボロはカタール大会に続き2大会以上で得点を挙げたスイス代表6人目の選手となり、3大会で得点を挙げたシャカールを除く最多記録となった。

また、アンドレ・アベグリン、ブレム・ジマイリ、ジャック・ファトン、グラニット・シャカも2大会で得点を挙げている」と続けた。

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また、ミスター・シップの統計では、エンボロはワールドカップで初ゴールから3得点をアフリカ、ヨーロッパ、アジアのチームに対してそれぞれ決めた史上3人目の選手となった。

コロンビア代表ハメス・ロドリゲス（コートジボワール、ギリシャ、日本戦）。

ロシアのアルテム・ジュバ（サウジアラビア、エジプト、スペイン戦）。

エンボロの3得点は2022年と2026年のW杯でカメルーン、セルビア、カタール戦で記録した。

試合は1-1の引き分け。95分+5秒にはフキ・ブアラムがカタール代表の同点弾を決めた。