動画：ズベイル・ベイ氏「イラク代表はノルウェーより強い。モロッコに聞いてみろ！」

チュニジアサッカー界のレジェンド、ズベイル・ベイは「現時点ではイラク代表がノルウェー代表より優れている」と主張し、物議を醸した。ノルウェーはマンチェスター・シティのFWエルリング・ハーランドなど多くのスターを擁している。

両チームは来週水曜未明、2026年W杯グループステージ初戦で対戦する。グループ9にはフランスとセネガルもいる。

ズベイル・ベイ監督は「アブダビ・スポーツ」のインタビューで「イラク代表はW杯優勝候補スペイン代表戦で非常に素晴らしい姿を見せてくれた」と語った。

「確かに親善試合で選手交代も多かったが、イラクには闘志がある。強みは闘争心、組織力、守備力だ。若手にも質が高い」と続けた。

「現時点ではイラクがノルウェーより優れている。ハーランドはいるが、モロッコ戦の出来を見ればイラクが勝てると思う」と続けた。

モロッコ代表は先週日曜のノルウェーとの親善試合を1－1で終えていた。

さらに「その後はもっと厳しくなる。イラクは3位での突破を確実にするため、セネガルまたはフランス戦で少なくとも1ポイントを取る必要がある」と続けた。

最後に「イラク代表は着実に成長しており、闘志とチームワークが光る。経験豊富な監督の下、最近の成績は実力以上だ」と結んだ。