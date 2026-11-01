動画：「シュートの打ち方を知らない」ムバッペがチュアメニをからかう！

ラシン・サンタンデールの幼いファン、マキシモ君は、所属クラブとレアル・マドリードの対戦中にアクシデントに見舞われたものの、特別な体験を味わうことになった。彼は「エル・サルディネロ」スタジアムの北側スタンドにいた際、フランス人のオーレリアン・チュアメニがペナルティエリア外から放った強烈なシュートが直撃したのだ。

しかし、この少年ファンにとって散々な一日に思われた出来事は、忘れられない思い出へと変わった。試合後、レアル・マドリードの関係者が彼をチームのロッカールームへと案内し、選手たちと対面し、彼らと特別な瞬間を写真に収める機会を得たのだ。選手たちは温かく彼を迎え入れた。

キリアン・ムバッペもこの子をかわいがろうとした選手の一人で、冗談めかして体調を尋ねたあと、チームメイトのチュアメニに皮肉交じりのコメントをこう投げかけた。「調子はどう？大丈夫かい？問題は、チュアメニがシュートの打ち方を知らないってことなんだよね？」

このフランス代表スターのコメントにマキシモ君は笑い、訪問の間ずっと付き添っていた父親はこの状況に驚いた様子を見せた。こうして少年が負ったアクシデントは、レアル・マドリードのスターたちと間近で対面する機会へと変わったのだった。