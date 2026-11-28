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スペインサッカー連盟は、ソト・グラード主審とVAR審判団の会話を収めた音声記録を公開し、レアル・マドリーがアラベスに敗れた試合で最も物議を醸した場面の一つに決着をつけた。音声記録では、主審がレアル・マドリーに与えたPKを取り消し、続いてジュード・ベリンガムをペナルティエリア内でのシミュレーションを理由に退場させるまでのやり取りが明らかになった。

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スペインサッカー連盟が公開した音声記録では、このプレーの検証の詳細が明らかになった。VAR審判団はソト・グラード主審に対し、レアル・マドリーの選手はアラベスのDFによる反則がないまま倒れたと伝え、相手はベリンガムに触れていないと強調した。これを受けて主審は、最終判断を下す前にモニターへ向かい、映像を確認した。

会話の中でVAR審判団は主審に、ベリンガムはアラベスの選手に接触されることなく倒れたと説明し、PKを与えるに値する接触はなかったことを示した。ソト・グラード主審はすでにペナルティスポットを指していたが、アウェイチームの選手たちは判定の取り消しを求めて抗議し、イングランド人MFが不当にファウルを得ようとしたと訴えていた。

リプレーを確認したソト・グラード主審は、「PKを取り消し、シミュレーションで選手に警告を出す」と明確な言葉で判断を下した。最初の判定を覆し、ベリンガムに2枚目のイエローカード、続いてレッドカードを提示した。選手の転倒は相手のチャレンジによるものではなく、PKを得ようとする試みだったと判断したためだ。

この出来事は試合終盤に起きた。レアル・マドリーは1-2とリードを許し、同点ゴールを求めて攻勢を強めていた。一方のアラベスはリードを守るため自陣に引いて守りを固めていた。試合を振り出しに戻せたかもしれないPK獲得のチャンスは、ホームチームにとって痛恨の一撃へと変わり、主力の一人が試合終了前に退場処分を受けることになった。

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この判定の影響は、レアル・マドリーが同点のチャンスを失ったことだけにとどまらない。ベリンガムはVAR検証の場面で2枚目の警告を受けたため、次節のレアル・ソシエダ戦は1試合の出場停止で欠場する。ジョゼ・モウリーニョ監督は中盤の最重要戦力の一人を欠くことになる。とりわけベリンガムは、この試合で攻撃をけん引しようとした中心選手の一人だった。