本日日曜日の夜に行われたエジプト対南アフリカの親善試合では、エジプト代表監督フサム・ハサンにまつわる奇妙な一幕が見られた。試合中に代表の選手交代を行う際、カメラの前でユーモラスな場面を見せたのだ。

エジプト代表はカイロ・スタジアムで南アフリカに0対1で敗れた。両代表にとって今後の大会に向けた準備の一環として行われたこの試合では、ボッソ・ディテジャニが51分に試合唯一のゴールを決めた。エジプトのゴールキーパー、ムスタファ・シューベイルの飛び出しのミスを突き、容易にボールをネットへと流し込んだ。

69分、フサム・ハサンは1点ビハインドの状況でエジプト代表に活を入れようと、アフマド・サイード・ジズーとハムザ・アブドゥルカリームを投入する2枚替えを行い、エジプトを試合に引き戻し、同点ゴールを狙おうとした。

コーチングスタッフが交代の準備をしている際、ムスタファ・ジーコがピッチを後にしようと準備している様子がカメラのレンズに映し出された。しかしフサム・ハサンはその選手に気づくと、背後にいる運営スタッフの面々に目を向け、突然こう尋ねた。「誰がジーコって言ったんだ？」

この問いかけの後、フサム・ハサンはムスタファ・ジーコをピッチ上に残すことを決め、代わりにオマル・マルムーシュを下げる判断を下した。この一幕はカメラのレンズに捉えられ、試合中に注目を集めた。

エジプト代表は後半の奮闘にもかかわらず結果を覆すことはできず、試合は南アフリカの0対1の勝利で終わった。エジプトは圧倒的なボール支配を生かすことに失敗し、一方のアウェイチームは試合終了のホイッスルまでリードを守りきった。







